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حسناء أبو زيد تُصفي حساباتها مع لشكر عبر رسائل مُشفرة داخل الجامعات

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 17:59 حسناء أبو زيد تُصفي حساباتها مع لشكر عبر رسائل مُشفرة داخل الجامعات | بوليتيك
حسناء أبو زيد تُصفي حساباتها مع لشكر عبر رسائل مُشفرة داخل الجامعات
وجهت حسناء أبو زيد، القيادية البارزة في حزب الإتحاد الاشتراكي، رسائل مشفرة تحمل انتقادات لاذعة للكاتب الأول لحزبها إدريس لشكر، وهي تحاضر قبل قليل من يومه الخميس 27 أبريل 2017، بجامعة محمد الخامس

 

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وجهت حسناء أبو زيد، القيادية البارزة في حزب الإتحاد الاشتراكي، رسائل مشفرة تحمل انتقادات لاذعة للكاتب الأول لحزبها إدريس لشكر، وهي تحاضر قبل قليل من يومه الخميس 27 أبريل 2017، بجامعة محمد الخامس بالعاصمة الإدارية الرباط.

وقالت حسناء أبو زيد في معرض مداخلتها، إن الأحزاب السياسية ''خلقت انتهازيين''، مشيرة إلى أن المجتمع المغربي '' ليس لوحده المسؤول عن تردي الواقع السياسي بالمغرب''، مضيفة أنه كما نتج المجتمع ''الفاسدين والانتهازيين، أنتجت الأحزاب السياسية أيضا فاسدين وانتهازيين''.

ولفتت إلى أن الأحزاب التي تُنتج هؤلاء ''الانتهازيين''، تساهم في تعطيل وتشويه المسار الديمقراطي بالمغرب، عبر فرز علاقات غير طبيعية داخل تلك الأحزاب السياسية، وتُعرقل أداء الحزب دوره الطبيعي مما '' يخلق تنفيرا، وليس عزوف، لدى المغاربة من السياسة برمتها، مما يولد حالة من الأعطاب داخل الأحزاب السياسية''، تُشدد أبو زيد في مداخلاتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه حزب الوردة صراعا مريرا بين قياديين بارزين داخله وبين كاتبه الأول إدريس لشكر، أياما فقط بُعيد تشكيل سعد الدين العثماني لأغلبية حكومية تضم حزب الإتحاد الاشتراكي، الذي كان سببا رئيسا في عدم تشكيل الحكومة مباشرة بعد الانتخابات، بعد إصرار رئيسها المكلف سابقا عبد الإله بنكيران على عدم دخوله .



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