حي'' بلاطو'' بالجديدة يتعرض لاعتداء خطير و ساكنة الحي تطالب بتوفير الأمن ﻿

عاشت إحدى العائلات من ساكنة حي ''بلاطو'' بمدينة الجديدة ليلة أمس الأربعاء لحظات عصيبة بعدما تعرضت إحدى الفيلات في ساعات متأخرة , لهجوم عنيف من طرف مجهولين بعدما أن قاموا برشق الفيلا بالحجارة من الحجم



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عاشت إحدى العائلات من ساكنة حي ''بلاطو'' بمدينة الجديدة ليلة أمس الأربعاء لحظات عصيبة بعدما تعرضت إحدى الفيلات في ساعات متأخرة , لهجوم عنيف من طرف مجهولين بعدما أن قاموا برشق الفيلا بالحجارة من الحجم الكبير الشيء الذي تسبب في تكسير زجاجها الخارجي.



و ذكرت مصادر محلية أن أحد جيران العائلة التي تعرضت للاعتداء ,كشفوا أن مجهولين كانوا على متن سيارة من الحجم الصغير ,مرجحا أن يكون الأمر متعلقا بعصابة إجرامية , كانت تخطط لارتكاب فعل اجرامي.

و كان عدد من سكان حي ''بلاطو'' ،قد عبروا عن استنكارهم الشديد مما أسموه ''الإنفلات الأمني'' و الذي أصبح يهدد سلامتهم و سلامة ممتلكاتهم بعد تكرار حالات الاعتداء و السرقة بالحي المذكور , مطالبين بإحداث مخفر للشرطة فوق تراب الحي المذكور وذلك للحد من بعض الظواهر الدخيلة التي باتت تشكل خطرا على حياتهم.





