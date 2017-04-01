 حي'' بلاطو'' بالجديدة يتعرض لاعتداء خطير و ساكنة الحي تطالب بتوفير الأمن ﻿
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حي'' بلاطو'' بالجديدة يتعرض لاعتداء خطير و ساكنة الحي تطالب بتوفير الأمن

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 17:57 حي بلاطو بالجديدة يتعرض لاعتداء خطير و ساكنة الحي تطالب بتوفير الأمن | حوادث و حقوق
حي'' بلاطو'' بالجديدة يتعرض لاعتداء خطير و ساكنة الحي تطالب بتوفير الأمن
عاشت إحدى العائلات من ساكنة حي ''بلاطو'' بمدينة الجديدة ليلة أمس الأربعاء لحظات عصيبة بعدما تعرضت إحدى الفيلات في ساعات متأخرة , لهجوم عنيف من طرف مجهولين بعدما أن قاموا برشق الفيلا بالحجارة من الحجم


شوف تيفي

عاشت إحدى العائلات من ساكنة حي ''بلاطو'' بمدينة الجديدة ليلة أمس الأربعاء لحظات عصيبة بعدما تعرضت إحدى الفيلات في ساعات متأخرة , لهجوم عنيف من طرف مجهولين بعدما أن قاموا برشق الفيلا بالحجارة من الحجم الكبير الشيء الذي تسبب في تكسير زجاجها الخارجي.

و ذكرت مصادر محلية أن أحد جيران العائلة التي تعرضت للاعتداء ,كشفوا أن مجهولين كانوا على متن سيارة من الحجم الصغير ,مرجحا أن يكون الأمر متعلقا بعصابة إجرامية , كانت تخطط لارتكاب فعل اجرامي.
و كان عدد من سكان حي ''بلاطو'' ،قد عبروا عن استنكارهم الشديد مما أسموه ''الإنفلات الأمني'' و الذي أصبح يهدد سلامتهم و سلامة ممتلكاتهم بعد تكرار حالات الاعتداء و السرقة بالحي المذكور , مطالبين بإحداث مخفر للشرطة فوق تراب الحي المذكور وذلك للحد من بعض الظواهر الدخيلة التي باتت تشكل خطرا على حياتهم.


‫شوف تيفي

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بلاطو شوف تيفي لإنفلات الأمني الجديدة

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