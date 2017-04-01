إبن ''الفيزازي'' ينتصر ''لأبي حفص'' ضد أبيه حول إعادة قسمة الإرث بين الرجل والمرأة ﻿

كشف ''عبد الحليم الفيزازي'' إبن الداعية السلفي ''محمد الفيزازي'' أنه مع فتح النقاش حول موضوع إعادة القسمة بين ''الذكر وأخته الأنثى'' في ظل الصراع المحتدم بين أبيه وعبد الصمد رفيقي المناصر لفكرة عرض قسمة



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كشف ''عبد الحليم الفيزازي'' إبن الداعية السلفي ''محمد الفيزازي'' أنه مع فتح النقاش حول موضوع إعادة القسمة بين ''الذكر وأخته الأنثى'' في ظل الصراع المحتدم بين أبيه وعبد الصمد رفيقي المناصر لفكرة عرض قسمة الإرث للنقاش من منظور إجتماعي.



وقال عبد الحليم في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، أنه '' تابع ما جرى بين الأستاذ الرفيقي من جهة و علماء و دعاة و شيوخ من جهة أخرى، لن أتناول مادة الجدال التي هي أحكام الإرث و من أنا حتى أتناول ما أكبر مني..و أيضا ليس دفاعا على ما أدلى به الأستاذ الرفيقي...لكني لابد أن أشير إلى أني مع فتح النقاش في الموضوع و فتح النقاش لا يعني التشكيك في الحكم القرآني و الوقوف على إعادة القسمة بين الذكر و أخته الأنثى''.



وأضاف إبن الشيخ محمد الفيزازي الذي هاجم ''عبد الصمد رفيقي'' الملقب ''بأبي حفص''، بكونه يعتقد، ''أنه لكل إنسان الحق في إبداء رأيه كما شاء..و دور العلماء تسليط الضوء على كل حيثيات الموضوع و ليس البكاء و العويل و الإقصاء و التخوين و التكفير في الوقت الذي اشتد فيه البعد عن الله و دينه واشتدت الشبه و حلت الفتن..فيا علماء دعوا الناس يقولون و دوركم التصحيح والتقييم.. الإفهام و التقويم..أما القمع و الازدراء و الاستعلاء فما عاد له دور الا المزيد من خسران شباب و شابات بين زقاقات الشهوات و دروب الشبهات..''، ابن الفيزازي لا تنطبق عليه قولة ''من شابه أباه فما ظلم '' .





