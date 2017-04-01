عاجل:الدرك الملكي يدخل على الخط في قضية مي عائشة التي حاولت الانتحار.. وهذا ما قرره ﻿

في جديد قضية ''مي عائشة'' التي هددت بالانتحار بداية الأسبوع الجاري بمدينة الرباط، علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي بالمنطقة التي تقطنها المذكورة، أعادت فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات فقدانها

"شوف تيفي"



في جديد قضية "مي عائشة" التي هددت بالانتحار بداية الأسبوع الجاري بمدينة الرباط، علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي بالمنطقة التي تقطنها المذكورة، أعادت فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات فقدانها لقطعة أرضية كانت في ملكيتها.

وحسب شقيق "مي عائشة" لـ "شوف تيفي" فإن مصالح الدرك الملكي بدوار أولا نعيم قيادة الحدادة نواحي مدينة القنيطرة، حصل على ملف القضية من المحكمة التي كان موضوعا بها، وهو ما يعني حسب مصدر مطلع، أن هذه المصالح ستعيد النظر في الملف وستفتح تحقيقا جديدا بخصوصه.

تجدر الإشارة إلى أن "مي عائشة" أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حينما هددت بالانتحار برمي نفسها وإضرام النار في جسدها، احتجاجا منها على فقدانها لقطعتها الأرضية التي توجد بالدوار الذي تقطن به.