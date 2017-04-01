 عاجل:الدرك الملكي يدخل على الخط في قضية مي عائشة التي حاولت الانتحار.. وهذا ما قرره ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. الحكومة تقرر رفع الرسوم الجمركية على القمح | بوليتيك

صادم.. الحكومة تقرر رفع الرسوم الجمركية على ''القمح''

عاجل:الدرك الملكي يدخل على الخط في قضية مي عائشة التي حاولت الانتحار.. وهذا ما قرره | مجتمع

عاجل:الدرك الملكي يدخل على الخط في قضية مي عائشة التي حاولت الانتحار.. وهذا ما قرره

الحركة التصحيحية تطالب إدريس لشكر بوقف إجراءات تعبيد الطريق للسيطرة على الحزب | بوليتيك

''الحركة التصحيحية'' تطالب إدريس لشكر بوقف إجراءات ''تعبيد الطريق للسيطرة على الحزب''

عاجل وبالفيديو..بعد فرنسا وبريطانيا: إطلاق نار داخل مستشفى بألمانيا | دولي

عاجل وبالفيديو..بعد فرنسا وبريطانيا: إطلاق نار داخل مستشفى بألمانيا

عاجل وبالصور..شوفو أشنو لقا الدرك الملكي بضيعة فلاحية ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شوفو أشنو لقا الدرك الملكي بضيعة فلاحية ضواحي مراكش

عاجل.. خبر سار لأيت العريف: تجار بدرب غلف يتنازلون عن ربع مبالغ الشيكات ولاعبين يفتحون حسابا بنكيا ثانيا+بالصورة | مجتمع

عاجل.. خبر سار لأيت العريف: تجار بدرب غلف يتنازلون عن ربع مبالغ الشيكات ولاعبين يفتحون حسابا بنكيا

عاجل..بعد مي عائشة: شاب عريان يهدد بالانتحار بمدينة طنجة+فيديو مباشر | حوادث و حقوق

عاجل..''بعد مي عائشة'': شاب عريان يهدد بالانتحار بمدينة طنجة+فيديو مباشر

اعتقال جندي ألماني تظاهر بأنه لاجئ سوري للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم إرهابي | دولي

اعتقال جندي ألماني تظاهر بأنه لاجئ سوري للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم إرهابي

بعد بمروكومول.. العلامة التجارية TATI تفتتح مركزا آخر بالدار البيضاء | اقتصاد

بعد بمروكومول.. العلامة التجارية TATI تفتتح مركزا آخر بالدار البيضاء

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

عاجل:الدرك الملكي يدخل على الخط في قضية مي عائشة التي حاولت الانتحار.. وهذا ما قرره

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 17:04 عاجل:الدرك الملكي يدخل على الخط في قضية مي عائشة التي حاولت الانتحار.. وهذا ما قرره | مجتمع
عاجل:الدرك الملكي يدخل على الخط في قضية مي عائشة التي حاولت الانتحار.. وهذا ما قرره
في جديد قضية ''مي عائشة'' التي هددت بالانتحار بداية الأسبوع الجاري بمدينة الرباط، علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي بالمنطقة التي تقطنها المذكورة، أعادت فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات فقدانها

"شوف تيفي"


في جديد قضية "مي عائشة" التي هددت بالانتحار بداية الأسبوع الجاري بمدينة الرباط، علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي بالمنطقة التي تقطنها المذكورة، أعادت فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات فقدانها لقطعة أرضية كانت في ملكيتها.

وحسب شقيق "مي عائشة" لـ "شوف تيفي" فإن مصالح الدرك الملكي بدوار أولا نعيم قيادة الحدادة نواحي مدينة القنيطرة، حصل على ملف القضية من المحكمة التي كان موضوعا بها، وهو ما يعني حسب مصدر مطلع، أن هذه المصالح ستعيد النظر في الملف وستفتح تحقيقا جديدا بخصوصه.

تجدر الإشارة إلى أن "مي عائشة" أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حينما هددت بالانتحار برمي نفسها وإضرام النار في جسدها، احتجاجا منها على فقدانها لقطعتها الأرضية التي توجد بالدوار الذي تقطن به.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قطعة أرضية مي عائشة مصالح الدرك الملكي التحقيق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. خبر سار لأيت العريف: تجار بدرب غلف يتنازلون عن ربع مبالغ الشيكات ولاعبين يفتحون حسابا بنكيا ثانيا+بالصورة | مجتمع

عاجل.. خبر سار لأيت العريف: تجار بدرب غلف يتنازلون عن ربع مبالغ الشيكات ولاعبين يفتحون حسابا بنكيا ثانيا+بالصورة

عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات | مجتمع

عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات

سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط | مجتمع

سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط

هام للمغاربة.. عودة الأمطار غدا الجمعة بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة.. عودة الأمطار غدا الجمعة بهذه المناطق

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المشاركات في برنامج لالة لعروسة بالفيديو: هاذ السيدة خرجات على شحال من واحد. شاهدوا ردة فعل والدة خليل!‎ | قنوات أخرى
منذ 41 دقيقة

المشاركات في برنامج لالة لعروسة بالفيديو: هاذ السيدة خرجات على شحال من واحد. شاهدوا ردة فعل والدة خليل!‎

من فاس:أول خروج إعلامي للزوجة التي ذبحها زوجها الطائش بسبب شكه في تصرفاتها..كان غادي يقتلني وحيّد ليا ودني | خارج البلاطو

من فاس:أول خروج إعلامي للزوجة التي ذبحها زوجها الطائش بسبب شكه في تصرفاتها..كان غادي يقتلني وحيّد ليا ودني

طريـــــف:مغربي كان مريض و لقا العلاج وها باش كاينصح لمغاربة | قنوات أخرى

طريـــــف:مغربي كان مريض و لقا العلاج وها باش كاينصح لمغاربة

فيديو العثماني عند حلاق شعبي تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي | قنوات أخرى

فيديو العثماني عند حلاق شعبي تثير '' إعجاب '' رواد مواقع التواصل الاجتماعي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم.. الحكومة تقرر رفع الرسوم الجمركية على القمح | بوليتيك
منذ 27 دقيقة

صادم.. الحكومة تقرر رفع الرسوم الجمركية على ''القمح''

عاجل:الدرك الملكي يدخل على الخط في قضية مي عائشة التي حاولت الانتحار.. وهذا ما قرره | مجتمع

عاجل:الدرك الملكي يدخل على الخط في قضية مي عائشة التي حاولت الانتحار.. وهذا ما قرره

الحركة التصحيحية تطالب إدريس لشكر بوقف إجراءات تعبيد الطريق للسيطرة على الحزب | بوليتيك

''الحركة التصحيحية'' تطالب إدريس لشكر بوقف إجراءات ''تعبيد الطريق للسيطرة على الحزب''

عاجل وبالفيديو..بعد فرنسا وبريطانيا: إطلاق نار داخل مستشفى بألمانيا | دولي

عاجل وبالفيديو..بعد فرنسا وبريطانيا: إطلاق نار داخل مستشفى بألمانيا

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.