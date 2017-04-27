''الحركة التصحيحية'' تطالب إدريس لشكر بوقف إجراءات ''تعبيد الطريق للسيطرة على الحزب'' ﻿

عاد أعضاء المكتب السياسي الغاضبين من الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، إلى مراسلته من جديد لثنيه على الإجراءات الإنفرادية والمتعلقة بالتحضير للمؤتمر العاشر للحزب في خرق سافر للضوابط





بوليتيك

شوف تيفي



عاد أعضاء المكتب السياسي الغاضبين من الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، إلى مراسلته من جديد لثنيه على الإجراءات الإنفرادية والمتعلقة بالتحضير للمؤتمر العاشر للحزب في خرق سافر للضوابط القانونية والمساطر الخاصة بالحزب.



وحسب رسالة موجهة لإدريس لشكر والموقعة من طرف عشرة أعضاء بالمكتب السياسي للحزب، يرفضون من خلالها الإشراف المباشر للكاتب الأول للحزب على أعمال وإجراءات التهيئ للمؤتمر في الوقت الذي تسند فيه المهمة حسب جميع الأحزاب وطنيا ودوليا إلى هيأة مستقلة عن مؤسسات الحزب التقريرية والتنفيذية.



وأفاد الأعضاء العشرة المتزعمون ''للحركة التصحيحية'' للمؤتمر المقبل للحزب، عن تجميد سكرتارية اللجنة التحضيرية والإضطلاع من طرف إدريس لشكر بكافة المهام الموكولة إليها بصفة شخصية ومنفردة مع أنه مرشح للكتابة المحلية الأولى.



وكشفت الرسالة، عن تعطيل إدريس لشكر لإجتماعات المكتب السياسي رغم الطلبات المقدمة، وذلك من أجل الإستفراد بكافة الإجراءات والقرارات، والتي تخرج عن ''إختصاصات الكاتب الأول أو بالأحرى المرشح للكتابة الأولى'' وفق الرسالة التي توصلت بها ''شوف تيفي'' والموقعة من طرف عشرة أعضاء بالمكتب السياسي لحزب الوردة.



