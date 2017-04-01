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عاجل وبالفيديو..بعد فرنسا وبريطانيا: إطلاق نار داخل مستشفى بألمانيا

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 16:08 عاجل وبالفيديو..بعد فرنسا وبريطانيا: إطلاق نار داخل مستشفى بألمانيا | دولي
عاجل وبالفيديو..بعد فرنسا وبريطانيا: إطلاق نار داخل مستشفى بألمانيا
أفاد موقع ''سكاي نيوز'' قبل قليل من يومه الخميس، عن وقوع إطلاق للرصاص داخل مستشفى ببرلين.

"شوف تيفي"

أفاد موقع "سكاي نيوز" قبل قليل من يومه الخميس، عن وقوع إطلاق للرصاص داخل مستشفى ببرلين.

وكشف وكالة "رويترز" البريطانية عن نفس المعطيات، مشيرة إلى أن شخصا أصيب في هذه الحادث، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن لندن البريطانية ، تعرف بدورها في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، عقب إيقاف شخص متلبس بالإعداد للقيام باعتداء دموي.

 

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