عاجل.. خبر سار لأيت العريف: تجار بدرب غلف يتنازلون عن ربع مبالغ الشيكات ولاعبين يفتحون حسابا بنكيا ثانيا+بالصورة ﻿

كشف الدولي السابق مصطفى الحداوي اليوم الخميس، أن مفاوضات مع 5 تجار بخصوص قضية اللاعب أيت العريف، مكنت من إقناعهم التنازل عن ربع قيمة مبالغ الشيكات.

"شوف تيفي"

كشف الدولي السابق مصطفى الحداوي اليوم الخميس، أن مفاوضات مع 5 تجار بخصوص قضية اللاعب أيت العريف، مكنت من إقناعهم التنازل عن ربع قيمة مبالغ الشيكات.

وأفاد الحداوي في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك بأنه تم تشكيل لجنة تتكون من "رشيد الداودي، وعبد الواحد رحال السولامي، ومصطفى الحداوي"، وهي اللجنة التي قررت بدورها فتح حساب بنكي لمساعدة أيت العريف في محنته.

وأكد الحداوي أن اللجنه المشكلة، تعمل كذلك على إقناع باقي التجار بالتنازل عن ربع قيمة الشيكات التي تم إيقاف اللاعب السابق عبد الحق أيت العريف بسببها والتي تبلغ قيمتها حوالي 730 مليون سنتيم.

تجدر الإشارة إلى أن والد عبد الحق أيت العريف، فتح حسابا بنكيا قبل يومين، وقد أبدت العديد من الفعاليات الرياضية عن استعدادها لتقديم الدعم المادي للاعب الودادي "حيقو"٫