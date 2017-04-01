عاجل..''بعد مي عائشة'': شاب عريان يهدد بالانتحار بمدينة طنجة+فيديو مباشر ﻿

"شوف تيفي"
في سيناريو مشابه لواقعة "مي عائشة" بالرباط، تعرف بمدينة طنجة في هذه اللحظات من يومه الخميس، تجمع العديد من المواطنين حول بناية شركة، هدد عامل بها بإلقاء نفسه من على سطحها.
وهدد هذا العامل بالانتحار كما تفيد المعطيات الأولى بسبب طرده من الشركة، وقد تضامن معه العشرات من العمال الرافضين لقرار الشركة.
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