بعد بمروكومول.. العلامة التجارية TATI تفتتح مركزا آخر بالدار البيضاء ﻿

كشفت العلامة التجارية TATI المتخصصة في مجال الموضة، المنزل، الجمال والديكور والتي تتوفر على متجر بموروكو مول، أنها تستعد لفتح أبواب متجرها الجديد مطلع شهر ماي المقبل.

"شوف تيفي"

كشفت العلامة التجارية TATI المتخصصة في مجال الموضة، المنزل، الجمال والديكور والتي تتوفر على متجر بموروكو مول، أنها تستعد لفتح أبواب متجرها الجديد مطلع شهر ماي المقبل.

وأوضحت العلامة المذكورة في بلاغ لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن افتتاحها لمتجر جديد، هو تأكيد على رغبة و عزم الشركة على تطوير منتجاتها والاقتراب أكثر من زبنائها.

وأكدت ذات البلاغ على أن العلامة التجارية "TATI" تضرب موعدا مع زبنائها بالطابق الأول بسانتر تاشفين، وتعد زبنائها بمنتوجات متنوعة ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الافتتاح هو الاقتراب أكثر من الزبناء.

تجدر الإشارة إلى حالة من الفوضى العارمة، شهدها المركز التجاري "موروكو مول" قبل أشهر خلال افتتاح متجر "TATI"، بسبب التدافع الكبير بين الزبناء للحصول على منتجات هذه العلامة التجارية.