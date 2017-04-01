عاجل.. بعد فرنسا: نايضة في بريطانيا والاشتباه في إمكانية وقوع إعتداء +فيديو ﻿

كشفت وكالة ''رويترز'' أن مراسل بي.بي.سي على تويتر، أكد العثور على سكينين بطريق وايتهول بلندن، وقد أعلنت الشرطة البريطانية إنها تتعامل بجدية مع واقعة في طريق وايتهول حيث توجد وزارات بوسط لندن.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويترز" أن مراسل بي.بي.سي على تويتر، أكد العثور على سكينين بطريق وايتهول بلندن، وقد أعلنت الشرطة البريطانية إنها تتعامل بجدية مع واقعة في طريق وايتهول حيث توجد وزارات بوسط لندن.

ومن جهة أخرى، أفاد موقع "سكاي نيوز" أن الشرطة البريطانية، أوقفت قبل قليل مشتبه فيه من المحتمل أنه متورط في الإعداد لاعتداء.