 عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقال جندي ألماني تظاهر بأنه لاجئ سوري للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم إرهابي | دولي

اعتقال جندي ألماني تظاهر بأنه لاجئ سوري للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم إرهابي

بعد بمروكومول.. العلامة التجارية TATI تفتتح مركزا آخر بالدار البيضاء | اقتصاد

بعد بمروكومول.. العلامة التجارية TATI تفتتح مركزا آخر بالدار البيضاء

عاجل.. بعد فرنسا: نايضة في بريطانيا والاشتباه في إمكانية وقوع إعتداء +فيديو | دولي

عاجل.. بعد فرنسا: نايضة في بريطانيا والاشتباه في إمكانية وقوع إعتداء +فيديو

عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات | مجتمع

عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات

عاجل وبالفيديو..إنفجار يهز مطعما تابعا لـ ماكدونالدز | دولي

عاجل وبالفيديو..إنفجار يهز مطعما تابعا لـ ''ماكدونالدز''

صادم :بالفيديو والصور..الصحافي الإيطالي صاحب تحقيق دعارة القاصرات بمراكش يخرج عن صمته بعد توقيفه | حوادث و حقوق

صادم :بالفيديو والصور..الصحافي الإيطالي صاحب تحقيق دعارة القاصرات بمراكش يخرج عن صمته بعد توقيفه

حسن الفد: أنا رجاوي بالوراثة ولكن ولدي ودادي ماصدقش | ثقافة و فنون

حسن الفد: أنا رجاوي بالوراثة ولكن ولدي ودادي ماصدقش

فنانة مشهورة تعتزل الفن بسبب أنفها | ثقافة و فنون

فنانة مشهورة تعتزل الفن بسبب أنفها

وأخيرا.. سعد الدين العثماني يشارك في أول حوار تلفزي منذ تعيينه رئيسا للحكومة +فيديو | بوليتيك

وأخيرا.. سعد الدين العثماني يشارك في أول حوار تلفزي منذ تعيينه رئيسا للحكومة +فيديو

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 15:04 عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات | مجتمع
عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حركة السير بمقطع الطريق السيار بين بدالي الجرف الأصفر و سيدي إسماعيل، ستتوقف، غدا الجمعة، من منتصف الليل إلى الساعة السادسـة صباحـا، بسبب أشغال وضع

شوف تيفي:و م ع

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حركة السير بمقطع الطريق السيار بين بدالي الجرف الأصفر و سيدي إسماعيل، ستتوقف، غدا الجمعة، من منتصف الليل إلى الساعة السادسـة صباحـا، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار الجديدة- أسفي، والمتوجهين صوب آسفي، إلى الخروج من بدال الجرف الأصفر واستعمال الطريق الجهوية رقم 316 ، ثم الطريق الوطنية رقم1.

وأضافت الشركة، في بلاغ لها، أنه بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من آسفي والمتوجهين نحو الجديدة، فهم مدعوون إلى الخروج من بدال سيدي إسماعيل للالتحاق بالجديدة عبر الطريق الإقليمية 3416 ، ثم الطريق الوطنية رقم 1 .

وقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي ي ستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

وللمزيد من المعلومات، وضعت الشركة رهن إشارة المستعملين الرقم 5050.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بلاغ سائقين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط | مجتمع

سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط

هام للمغاربة.. عودة الأمطار غدا الجمعة بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة.. عودة الأمطار غدا الجمعة بهذه المناطق

في المغرب.. فياغرا طبيعية | مجتمع

في المغرب.. فياغرا طبيعية

مديرية السجون:إعفاء مدير سجن بوركايز بسلا لا علاقة له بحلق رؤوس 9 طلبة | مجتمع

مديرية السجون:إعفاء مدير سجن بوركايز بسلا لا علاقة له بحلق رؤوس 9 طلبة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طريـــــف:مغربي كان مريض و لقا العلاج وها باش كاينصح لمغاربة | قنوات أخرى
منذ 24 دقيقة

طريـــــف:مغربي كان مريض و لقا العلاج وها باش كاينصح لمغاربة

فيديو العثماني عند حلاق شعبي تثير إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي | قنوات أخرى

فيديو العثماني عند حلاق شعبي تثير '' إعجاب '' رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أول خروج إعلامي لفنان RNB بالمغرب بعد إصدار أغنيته الجديدة | بــووز

أول خروج إعلامي لفنان RNB بالمغرب بعد إصدار أغنيته الجديدة

فيديو صادم.. مشاركون في برنامج للا العروسة يتمنون اقصاء ممثل طانطان الذي أهدى لوالدته العمرة !‎ | قنوات أخرى

فيديو صادم.. مشاركون في برنامج ''للا العروسة'' يتمنون اقصاء ممثل طانطان الذي أهدى لوالدته العمرة !‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

اعتقال جندي ألماني تظاهر بأنه لاجئ سوري للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم إرهابي | دولي
منذ 3 دقائق

اعتقال جندي ألماني تظاهر بأنه لاجئ سوري للاشتباه بتخطيطه لشن هجوم إرهابي

بعد بمروكومول.. العلامة التجارية TATI تفتتح مركزا آخر بالدار البيضاء | اقتصاد

بعد بمروكومول.. العلامة التجارية TATI تفتتح مركزا آخر بالدار البيضاء

عاجل.. بعد فرنسا: نايضة في بريطانيا والاشتباه في إمكانية وقوع إعتداء +فيديو | دولي

عاجل.. بعد فرنسا: نايضة في بريطانيا والاشتباه في إمكانية وقوع إعتداء +فيديو

عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات | مجتمع

عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.