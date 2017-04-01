عاجل.. هام للسائقين ..توقف حركة السير غدا الجمعة بهذه الطريق لمدة ست ساعات ﻿

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حركة السير بمقطع الطريق السيار بين بدالي الجرف الأصفر و سيدي إسماعيل، ستتوقف، غدا الجمعة، من منتصف الليل إلى الساعة السادسـة صباحـا، بسبب أشغال وضع

شوف تيفي:و م ع

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حركة السير بمقطع الطريق السيار بين بدالي الجرف الأصفر و سيدي إسماعيل، ستتوقف، غدا الجمعة، من منتصف الليل إلى الساعة السادسـة صباحـا، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار الجديدة- أسفي، والمتوجهين صوب آسفي، إلى الخروج من بدال الجرف الأصفر واستعمال الطريق الجهوية رقم 316 ، ثم الطريق الوطنية رقم1.

وأضافت الشركة، في بلاغ لها، أنه بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من آسفي والمتوجهين نحو الجديدة، فهم مدعوون إلى الخروج من بدال سيدي إسماعيل للالتحاق بالجديدة عبر الطريق الإقليمية 3416 ، ثم الطريق الوطنية رقم 1 .

وقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي ي ستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

وللمزيد من المعلومات، وضعت الشركة رهن إشارة المستعملين الرقم 5050.