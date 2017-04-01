عاجل وبالفيديو..إنفجار يهز مطعما تابعا لـ ''ماكدونالدز'' ﻿

هز انفجار قوي مطعم ''ماكدونالدز'' بمدينة غرونوبل الفرنسية، اليوم الخميس، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صحيفة ''لو بارزيان''.

"شوف تيفي":

هز انفجار قوي مطعم "ماكدونالدز" بمدينة غرونوبل الفرنسية، اليوم الخميس، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صحيفة "لو بارزيان".

وأوضح الموقع ذاته أن حالة استنفار أمني عرفها محيط المطعم، حيث قامت الشرطة الفرنسية بإغلاق الطرق المحيطة بالمطعم، وفتحت تحقيقا للكشف عن أسباب هذا الانفجار الذي وقع على مستوى المراحيض، ما خلف اندلاع نيران قوية تسببت في خسائر مادية.

وأشار ذات الموقع أن الانفجار الذي ما تزال أسبابه مجهولة، بالرغم من خطورته فإنه لم يسقط ضحايا بشرية .



Isère : une explosion au McDo de l'Aigle à... par ledauphinelib