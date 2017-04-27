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صادم :بالفيديو والصور..الصحافي الإيطالي صاحب تحقيق دعارة القاصرات بمراكش يخرج عن صمته بعد توقيفه | حوادث و حقوق

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صادم :بالفيديو والصور..الصحافي الإيطالي صاحب تحقيق دعارة القاصرات بمراكش يخرج عن صمته بعد توقيفه

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 14:23 صادم :بالفيديو والصور..الصحافي الإيطالي صاحب تحقيق دعارة القاصرات بمراكش يخرج عن صمته بعد توقيفه | حوادث و حقوق
صادم :بالفيديو والصور..الصحافي الإيطالي صاحب تحقيق دعارة القاصرات بمراكش يخرج عن صمته بعد توقيفه
نشر الصحافي الإيطالي المدعو ''لويجي بيلاتسا'' على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مقطع فيديو جد صادم بخصوص دعارة القاصرات بمدينة مراكش، وأرفقه بتعليقات أوضح من خلالها عن بعض تفاصيل هذا التحقيق.

"شوف تيفي"

نشر الصحافي الإيطالي المدعو "لويجي بيلاتسا" على صفحته الرسمية بالفايسبوك، مقطع فيديو جد صادم بخصوص دعارة القاصرات بمدينة مراكش، وأرفقه بتعليقات أوضح من خلالها عن بعض تفاصيل هذا التحقيق.

وكتب لويجي بيلاتسا إلى جانب الفيديو "بعد الكثير من المشاكل تمكنا من الحصول جزئيا على الأقل من المواد التي تم ضبطها، وقمنا بتوضيح ما يحصل بالمغرب بخصوص دعارة الأطفال..، مضيفا "أتذكر حينما تم طردي من المغرب لأنني عملت على موضوع دعارة الأطفال، وقد ضاعت العديد من المواد المصورة لكن سيتم بث مقطع في برنامج Le Iene".

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، أوقفت قبل سبعة أشهر الصحافي الإيطالي المذكور وزميله، وأصدرت السلطات قرارا بمنعهم من الدخول إلى الأراضي المغربية لمدة خمس سنوات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفايسبوك المصالح الأمنية الأراضي المغربية دعارة الأطفال

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