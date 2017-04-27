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فنانة مشهورة تعتزل الفن بسبب أنفها

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 14:04 فنانة مشهورة تعتزل الفن بسبب أنفها | ثقافة و فنون
فنانة مشهورة تعتزل الفن بسبب أنفها
أعلنت الفنانة المصرية المعروفة حورية فرغلي نيتها اعتزال التمثيل بشكل مؤقت بعد تعرضها لانتقادات عديدة بسبب عملية التجميل التي أجرتها في أنفها، والتي أكد كثيرون أنها شوهت بها شكلها.

 شوف تيفي:

أعلنت الفنانة المصرية المعروفة حورية فرغلي نيتها اعتزال التمثيل بشكل مؤقت بعد تعرضها لانتقادات عديدة بسبب عملية التجميل التي أجرتها في أنفها، والتي أكد كثيرون أنها شوهت بها شكلها.

كشفت الفنانة المصرية عن قارها من خلال تدوينة عبر الفايسبوك، تشرح فيها عن أسباب قرارها قائلة: "لم اختر أن أكون بطلة العرب في قفز الحواجز وأصبح فارسه العرب ولَم اختر أن أكون ملكة جمال ولَم اختار أن أكون ممثلة في كل مجال أنا نجحت فيه كنت بلاقي تشجيع وتقدير، لكن الظاهر أن وجودي في الوسط الفني غير مرغوب فيه مهما عملت".

وأضافت: "تعبت لتصوير أفلام ومسلسلات لكي يستمتع بها الجمهور لكن للأسف لم أجد سوى الكلام الجارح وأني أصبحت مشوهة بسبب بطولة كنت رافعة فيها علم مصر واذا شاف أي حد إني لا أصلح للتمثيل ياريت أعرف من جمهوري لو يحبو أني اعتزل ولا لا".

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