وأخيرا.. سعد الدين العثماني يشارك في أول حوار تلفزي منذ تعيينه رئيسا للحكومة +فيديو ﻿

قبل أخيرا، سعد الدين العثماني، المشاركة في أول حوار تلفزي له منذ تعيينه كرئيس للحكومة، ضمن برنامج خاص على قناة ''مدي 1 تيفي'' مساء السبت المقبل.

شوف تيفي



قبل أخيرا، سعد الدين العثماني، المشاركة في أول حوار تلفزي له منذ تعيينه كرئيس للحكومة، ضمن برنامج خاص على قناة "مدي 1 تيفي" مساء السبت المقبل.

وحسب مقطع إعلاني لقناة ميدي 1 تيفي، فرئيس الحكومة، سيحل ضيفا على "برنامج خاص" الذي ستبثه القناة مساء السبت المقبل، حيث سيناقش رئيس الحكومة المحطات التي قطعها خلال مشاورات تشكيل الحكومة، وكذا برنامجه الحكومي وضمانات إخراجه لأرض الواقع، ورؤيته للخلاف والأزمة التي يمر منها حزب العدالة والتنمية منذ قبوله بتواجد ستة أحزاب بالحكومة.

ويأتي الظهور الأول لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في ظل السياسة الجديدة التي أضحى ينهجها منذ تعيينه، خلافا لسياسة سلفه عبد الإله بن كيران الذي كان دائم الظهور في وسائل الإعلام، كلما سمحت له الظروف بذلك.