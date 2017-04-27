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بخطى ثابتة MFM تتربع على عرش الإذاعات بالمـــــــغرب

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 13:30 بخطى ثابتة MFM تتربع على عرش الإذاعات بالمـــــــغرب | إعلام وتواصل
بخطى ثابتة MFM تتربع على عرش الإذاعات بالمـــــــغرب
من جديد تربعت الإذاعة الخاصة ''MFM'' على عرش الإذاعات بالمغرب حيث احتلت الرتبة الأولى بنسبة 12.56 متقدمة بفارق كبير على إذاعة ''Médi1'' التي احتلت المركز الثاني، بنسبة 12.29 في المائة

شف تيفي:م غ

من جديد تربعت الإذاعة الخاصة "MFM" على عرش الإذاعات بالمغرب حيث احتلت الرتبة الأولى بنسبة 12.56 متقدمة بفارق كبير على إذاعة "Médi1" التي احتلت المركز الثاني، بنسبة 12.29 في المائة، و ميد راديو التي احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 12.12 حسب الحصيلة الأخيرة للمركز المهني لقياس نسب الاستماع الإذاعي بالمغرب (سيراد).

وتبوأت إذاعة كمال لحلو الصدارة سواء بالنسبة لمدة الاستماع أو وفاء المستمعين، حسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، بسبب تنويع برامجها منها برامج المقاول، الفلاح و décryptage و كذا الأفكار الجديدة التي تعتمدها وفاء لمستمعيها.

واستطاعت الإذاعة المفضلة عند المغاربة، تعزيز تموقعها بالمغرب، بعد أن أضحت تحتل المرتبة الأولى من حيث الانتشار الجغرافي بالمدن والبوادي المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن الإذاعة الوطنية احتلت المركز الرابع، وذلك بنسبة استماع وصلت إلى 11.77 في المائة، متبوعة ب"Hit radio بنسبة استماع وصلت إلى 10.31 في المائة، وأصوات بنسبة 9.88 في المائة.

‫شوف تيفي

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