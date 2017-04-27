مؤثر وبالصورة.. الوزير نجيب بوليف يهاجم ''مي عائشة'' التي حاولت الإنتحار من أعلى عمود كهربائي بالرباط ﻿

هاجم نجيب بوليف القيادي في حزب العدالة والتنمية، وسائل الإعلام العمومية والخاصة، التي تناولت حدث تسلق إمرأة عمودا كهربائيا، تزامنا ومناسبة الإسراء والمعراج.

شوف تيفي



هاجم نجيب بوليف القيادي في حزب العدالة والتنمية، وسائل الإعلام العمومية والخاصة، التي تناولت حدث تسلق إمرأة عمودا كهربائيا، تزامنا ومناسبة الإسراء والمعراج.

ولجأ بوليف، إلى حائطه على الفايسبوك، لإنتقاذ القنوات الخاصة والعمومية والجرائد الورقية والإذاعات، التي أغفلت مناسبة الإسراء والمعراج، والحديث عن واقعة " مي عائشة" المسنة التي حاولت الإنتحار عبر تسلق عمود كهربائي بالرباط، حيث قال بوليف من خلال تدوينته" أقتطع جزءا من أحاديثي ليوم الثلاثاء للحديث عن مناسبة الإسراء والمعراج...نعم، تمر هذه المناسبة خلال هذا الأيام، في شهر رجب، ولا تكاد تسمع حديثا عنها، ولا حتى همسا، من طرف القنوات الخاصة و العمومية والجرائد الورقية والإذاعات...إلا القليل النادر...".

وأضاف الوزير، " أنهم يتحدثون عن امرأة تسلقت عمودا كهربائيا، وعن عارضة أزياء اشترت خاتما، وعن ممثلة طلقت زوجها، وعن ...وعن...ولا يجدون مكانا للحديث عن اسراء أفضل خلق الله، من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى، ومعراجه عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلا...".



ومباشرة بعد نشر تدوينته، تعرض بوليف لإنتقادات لاذعة من أعضاء بحزب العدالة والتنمية، متهمينه بتحمل جزء من المسؤولية رفقة وزراء الحكومة عن واقعة تسلق "أمي عائشة" للعمود الكهربائي، مؤكدين أن مسؤوليته في تسيير الشأن العام تفرض عليه الدفاع عن الضحية المسنة، وكذا سؤال القنوات العمومية عن إغفال مناسبة الإسراء والمعراج، وليس محاولة الهروب إلى الأمام وذر الرماد في العيون.

