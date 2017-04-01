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سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 12:48 سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط | مجتمع
سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط
قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة بخصوص المهاجرين بطريقة غير شرعية لدوله ومن بينهم ''المغاربة '' حتى يعودوا إلى بلدهم الأصلي طواعية، ومن بينها تقديم المساعدت لهم على الانطلاق

"شوف تيفي"

قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة بخصوص المهاجرين بطريقة غير شرعية لدوله ومن بينهم "المغاربة " حتى يعودوا إلى بلدهم الأصلي طواعية، ومن بينها تقديم المساعدت لهم على الانطلاق من جديد في بناء مستقبلهم، من خلال إقرار إعانات يقدمها صندوق الاتحاد الأوروبي والتي قد تصل إلى 15 ألف أورو أي حوالي "16 مليون سنتيم مغربية".

وحسب مصادر إعلامية عربية اليوم الخميس، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبلجيكا والمجر، قررت مساعدة الأشخاص المتواجدين على ترابها بطريقة غير شرعية وبالتحديد الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، حيث سيحصلون إلى جانب 15 ألف أورو على مصاريف السّفر المقدرة بـ305 أورو، ومنحة أولية تقدر بـ375 أورو، مع ضمان السّكن من خلال كرائه إذ كان المهاجر من دون مسكن، أو تجديده إذا كان متوفرا، بالإضافة إلى مساعدة مالية للقيام بمشروع مصغر، لمن يملكون شهادات دراسية أو حرفة كانوا يمتهنونها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أنّ إجراء العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، سيشمل البلدان التي لا تعرف وجود مجاعة ولا حرب أهلية ومن بينها والمغرب وتونس وغانا والجزائر، مشيرا إلى أن "الحراك" وخلال تقدمه بطلب العودة، سيخضع إلى التحقيق في البلد الأوروبي الذي يكون متواجدا فيه، لمعرفة إذا ما كان مبحوثا عنه، وفي حال ثبوث العكس، تباشر إجراءات العودة، حيث يستفيد من تذكرة السّفر، ومساعدته على العمل من خلال إطلاق مشروع خاص به، عن طريق قرض قابل للتسديد، من دون الخضوع للضريبة، يصل إلى حوالي 15 ألف أورو، بالإضافة إلى التأمين، وإذا كان المهاجر غير شرعي ولديه أطفال دون سن التمدرس، فيتم التكفل بهم إلى غاية تمدرسهم، أما إذا كان المهاجر أو زوجته معاقين، فيقوم صندوق الاتحاد الأوروبي، بالتكفل بأبنائهم إلى غاية بلوغهم سن 12 سنة، مع ضمان كافة مصاريف التمدرس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغاربة المهاجرين المنحة مشروع الإتحاد الأوروبي مسكن تذكرة السفر

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