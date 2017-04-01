 بن كيران يطير للسعودية مباشرة بعد تنصيب الحكومة ومن دون عقد إجتماع للأمانة العامة لحزب ''المصباح'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وأخيرا.. سعد الدين العثماني يشارك في أول حوار تلفزي منذ تعيينه رئيسا للحكومة +فيديو | بوليتيك

وأخيرا.. سعد الدين العثماني يشارك في أول حوار تلفزي منذ تعيينه رئيسا للحكومة +فيديو

بخطى ثابتة MFM تتربع على عرش الإذاعات بالمـــــــغرب | إعلام وتواصل

بخطى ثابتة MFM تتربع على عرش الإذاعات بالمـــــــغرب

مؤثر وبالصورة.. الوزير نجيب بوليف يهاجم مي عائشة التي حاولت الإنتحار من أعلى عمود كهربائي بالرباط | بوليتيك

مؤثر وبالصورة.. الوزير نجيب بوليف يهاجم ''مي عائشة'' التي حاولت الإنتحار من أعلى عمود كهربائي

سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط | مجتمع

سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط

هام للمغاربة.. عودة الأمطار غدا الجمعة بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة.. عودة الأمطار غدا الجمعة بهذه المناطق

بن كيران يطير للسعودية مباشرة بعد تنصيب الحكومة ومن دون عقد إجتماع للأمانة العامة لحزب المصباح | بوليتيك

بن كيران يطير للسعودية مباشرة بعد تنصيب الحكومة ومن دون عقد إجتماع للأمانة العامة لحزب ''المصباح''

هذه هي البرامج الأكثر متابعة من طرف المغاربة على القنوات المغربية | إعلام وتواصل

هذه هي البرامج الأكثر متابعة من طرف المغاربة على القنوات المغربية

تأثير ميزانية العثماني على المواطن | كاريكاتير شوف تيفي

تأثير ميزانية العثماني على المواطن

بالفيديو..شوفو العروسة التي خلقت الجدل في برنامج للا لعروسة محيحة فملهى ليلي | بووز

بالفيديو..شوفو العروسة التي خلقت الجدل في برنامج للا لعروسة محيحة فملهى ليلي

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

بن كيران يطير للسعودية مباشرة بعد تنصيب الحكومة ومن دون عقد إجتماع للأمانة العامة لحزب ''المصباح''

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 12:37 بن كيران يطير للسعودية مباشرة بعد تنصيب الحكومة ومن دون عقد إجتماع للأمانة العامة لحزب المصباح | بوليتيك
بن كيران يطير للسعودية مباشرة بعد تنصيب الحكومة ومن دون عقد إجتماع للأمانة العامة لحزب ''المصباح''
علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران، أخبر مساء أمس كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و محمد يتيم وادريس الأزمي الإدريسي خلال إجتماع عقد بمنزله مباشرة، بعد التصويت على البرنامج الحكومي، بعزمه

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران، أخبر مساء أمس كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و محمد يتيم وادريس الأزمي الإدريسي خلال إجتماع عقد بمنزله مباشرة، بعد التصويت على البرنامج الحكومي، بعزمه التوجه نحو الديار المقدسة مساء اليوم الخميس.

وحسب مصدر مطلع، فقد عقد الحاضرون مع بن كيران جلسة خصصت للحديث عن البرنامج الحكومي والسياق العام الذي تم فيه تنصيب الحكومة دستوريا بعد التصويت على برنامجها الحكومي، حيث كلف بن كيران الحاضرين بالتنسيق مع سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، لعقد إجتماع للأمانة العامة للحزب في غيابه.

وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران أجل سفره إلى الديار السعودية لتأدية مناسك العمرة رفقة زوجته نبيلة، مرات عدة منذ إعفائه من تشكيل الحكومة، وتكليف سعد الدين العثماني، حيث يعيش بن كيران فترات صعبة جدا، بسبب الإحتقان الذي يعيشه أعضاء الحزب.

ويأتي لقاء يوم أمس بمنزل بن كيران، أسابيع على عقد آخر إجتماع للأمانة العامة على غير العادة، حيث كانت قيادة حزب "المصباح" تعقد إجتماعين أو ثلاثة خلال أسبوع واحد في عز أزمة تشكيل الحكومة، في حين أنها أضحت مؤخرا لا تنعقد بسبب الصراع الخفي بين قور الحزب بين موال لبن كيران وآخرون لتيار سعد الدين العثماني ومحمد يتيم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران الأمانة العامة العدالة والتنمية السفر شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

وأخيرا.. سعد الدين العثماني يشارك في أول حوار تلفزي منذ تعيينه رئيسا للحكومة +فيديو | بوليتيك

وأخيرا.. سعد الدين العثماني يشارك في أول حوار تلفزي منذ تعيينه رئيسا للحكومة +فيديو

مؤثر وبالصورة.. الوزير نجيب بوليف يهاجم مي عائشة التي حاولت الإنتحار من أعلى عمود كهربائي بالرباط | بوليتيك

مؤثر وبالصورة.. الوزير نجيب بوليف يهاجم ''مي عائشة'' التي حاولت الإنتحار من أعلى عمود كهربائي بالرباط

خطير .. عمدة مراكش في قلب فضيحة كبيرة إليكم التفاصيل | بوليتيك

خطير .. عمدة مراكش في قلب فضيحة كبيرة إليكم التفاصيل

بالصـــورة: كواليس أول اجتماع بين وزير الاتصال الجديد و أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام | بوليتيك

بالصـــورة: كواليس أول اجتماع بين وزير الاتصال الجديد و أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لفنان RNB بالمغرب بعد إصدار أغنيته الجديدة | بــووز
منذ 26 دقيقة

أول خروج إعلامي لفنان RNB بالمغرب بعد إصدار أغنيته الجديدة

فيديو صادم.. مشاركون في برنامج للا العروسة يتمنون اقصاء ممثل طانطان الذي أهدى لوالدته العمرة !‎ | قنوات أخرى

فيديو صادم.. مشاركون في برنامج ''للا العروسة'' يتمنون اقصاء ممثل طانطان الذي أهدى لوالدته العمرة !‎

صادم و خلافا للمتداول..ظهور ضحية الزنيتي..حنا متعديناش على الحارس هو لي ضربنا بالزرواطة وها شنو وقع بعد الديربي حدا دارو | قنوات أخرى

صادم و خلافا للمتداول..ظهور ضحية الزنيتي..حنا متعديناش على الحارس هو لي ضربنا بالزرواطة وها شنو وقع بعد الديربي حدا دارو

تابعوا أول حوار تلفزي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضمن برنامج خاص على قناة مدي1تيفي | قنوات أخرى

تابعوا أول حوار تلفزي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضمن برنامج خاص على قناة مدي1تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وأخيرا.. سعد الدين العثماني يشارك في أول حوار تلفزي منذ تعيينه رئيسا للحكومة +فيديو | بوليتيك
منذ 7 دقائق

وأخيرا.. سعد الدين العثماني يشارك في أول حوار تلفزي منذ تعيينه رئيسا للحكومة +فيديو

بخطى ثابتة MFM تتربع على عرش الإذاعات بالمـــــــغرب | إعلام وتواصل

بخطى ثابتة MFM تتربع على عرش الإذاعات بالمـــــــغرب

مؤثر وبالصورة.. الوزير نجيب بوليف يهاجم مي عائشة التي حاولت الإنتحار من أعلى عمود كهربائي بالرباط | بوليتيك

مؤثر وبالصورة.. الوزير نجيب بوليف يهاجم ''مي عائشة'' التي حاولت الإنتحار من أعلى عمود كهربائي

سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط | مجتمع

سار للمغاربة المهاجرين بطريقة غير شرعية للدول الأوروبية: 16 المليون سنتيم للحراكة مقابل هذا الشرط

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.