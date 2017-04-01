بن كيران يطير للسعودية مباشرة بعد تنصيب الحكومة ومن دون عقد إجتماع للأمانة العامة لحزب ''المصباح'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران، أخبر مساء أمس كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و محمد يتيم وادريس الأزمي الإدريسي خلال إجتماع عقد بمنزله مباشرة، بعد التصويت على البرنامج الحكومي، بعزمه

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران، أخبر مساء أمس كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و محمد يتيم وادريس الأزمي الإدريسي خلال إجتماع عقد بمنزله مباشرة، بعد التصويت على البرنامج الحكومي، بعزمه التوجه نحو الديار المقدسة مساء اليوم الخميس.



وحسب مصدر مطلع، فقد عقد الحاضرون مع بن كيران جلسة خصصت للحديث عن البرنامج الحكومي والسياق العام الذي تم فيه تنصيب الحكومة دستوريا بعد التصويت على برنامجها الحكومي، حيث كلف بن كيران الحاضرين بالتنسيق مع سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، لعقد إجتماع للأمانة العامة للحزب في غيابه.



وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران أجل سفره إلى الديار السعودية لتأدية مناسك العمرة رفقة زوجته نبيلة، مرات عدة منذ إعفائه من تشكيل الحكومة، وتكليف سعد الدين العثماني، حيث يعيش بن كيران فترات صعبة جدا، بسبب الإحتقان الذي يعيشه أعضاء الحزب.



ويأتي لقاء يوم أمس بمنزل بن كيران، أسابيع على عقد آخر إجتماع للأمانة العامة على غير العادة، حيث كانت قيادة حزب "المصباح" تعقد إجتماعين أو ثلاثة خلال أسبوع واحد في عز أزمة تشكيل الحكومة، في حين أنها أضحت مؤخرا لا تنعقد بسبب الصراع الخفي بين قور الحزب بين موال لبن كيران وآخرون لتيار سعد الدين العثماني ومحمد يتيم.