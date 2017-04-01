هذه هي البرامج الأكثر متابعة من طرف المغاربة على القنوات المغربية ﻿

عادة ما تعلن مؤسسة ''ماروك ميتري'' عن أرقام نسب مشاهدة القنوات المغربية وبرامجها، وتكشف عن ترتيب البرامج الأكثر مشاهدة، ولتزكية ما تعلن عنه المؤسسة، كشفت نتائج دراسة ميدانية جديدة عن أفضل البرامج

"شوف تيفي"

عادة ما تعلن مؤسسة "ماروك ميتري" عن أرقام نسب مشاهدة القنوات المغربية وبرامجها، وتكشف عن ترتيب البرامج الأكثر مشاهدة، ولتزكية ما تعلن عنه المؤسسة، كشفت نتائج دراسة ميدانية جديدة عن أفضل البرامج التي يفضل المغاربة تتبعها بشكل مستمر دون تفويت أي حلقة.

وحسب أسبوعية "المشعل" في عددها الصادر هذا الأسبوع، فإن الدراسة الجديدة التي قامت بها إحدى المؤسسات العليا، كشفت أن برنامج 45 دقيقة أفضل برنامج تحقيقات يتابعه المغاربة، في الوقت الذي جاء برنامج "رشيد شو" لمقدمه رشيد العلالي ضمن أفضل برنامج لدى النساء، في حين حل البرنامج الترفيهي "ماستر شاف" كأفضل برنامج واقعي.

وأوضحت الأسبوعية أن المغاربة يفضلون مشاهدة الإعلامي مراد متوكل الذي يعتبرونه أفضل منشط للبرامج الرياضية، يأتي هذا في الوقت الذي قدم استقالته من القناة الثانية دوزيم، بعد مسيرة فاقت العشرين سنة داخل دواليب القناة.

جدير بالذكر أن برنامج "رشيد شو" الأسبوعي وبرنامج "45 دقيقة" الخاص بالتحقيقات، يحضيان بأعلى نسب مشاهدة على القناة الأولى والثانية، حسب ما تؤكد إحصائيات "ماروك متري" لقياس نسبة المشاهدة.