عاجل..إغماءات وسط العديد من النساء ونقلهن على وجه السرعة إلى المستشفى بالبيضاء وها شنو وقع ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن سيارات للإسعاف، قامت قبل قليل من يومه الخميس، بنقل العديد من النساء إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي وهن في حالة إغماء، حيث تم تقديم الإسعافات الضرورية لهن.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن النساء، دخلن في حالة هسترية وهن تصرخن خلال قيام السلطات المحلية بهدم منازلهن الموجودة بكاريان سيدي مومن القديم الصفيحي، ماأسفر عن وقوع إغماءات وسط المحتجات،
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