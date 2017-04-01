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عاجل..إغماءات وسط العديد من النساء ونقلهن على وجه السرعة إلى المستشفى بالبيضاء وها شنو وقع

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 12:13 عاجل..إغماءات وسط العديد من النساء ونقلهن على وجه السرعة إلى المستشفى بالبيضاء وها شنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل..إغماءات وسط العديد من النساء ونقلهن على وجه السرعة إلى المستشفى بالبيضاء وها شنو وقع
علمت ''شوف تيفي'' أن سيارات للإسعاف، قامت قبل قليل من يومه الخميس، بنقل العديد من النساء إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي وهن في حالة إغماء، حيث تم تقديم الإسعافات الضرورية لهن.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن سيارات للإسعاف، قامت قبل قليل من يومه الخميس، بنقل العديد من النساء إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي وهن في حالة إغماء، حيث تم تقديم الإسعافات الضرورية لهن.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن النساء، دخلن في حالة هسترية وهن تصرخن خلال قيام السلطات المحلية بهدم منازلهن الموجودة بكاريان سيدي مومن القديم الصفيحي، ماأسفر عن وقوع إغماءات وسط المحتجات،

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سياراة الإسعاف البرنوصي حالة هستيرية سيدي مومن القديم السلطات المحلي

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