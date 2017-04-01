في المغرب.. فياغرا طبيعية ﻿

يشتعل خليج مدينة الداخلة، هذه الأيام بصراعات قوية بين الصيادين، وذلك بغرض اصطياد تهريب ما يسمى بـخيار البحر و هو عبارة عن حيوان بحري يعيش بين الصخور في قاع البحر و يستعمل في الأدوية المهيجة جنسيا

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يشتعل خليج مدينة الداخلة، هذه الأيام بصراعات قوية بين الصيادين، وذلك بغرض اصطياد تهريب ما يسمى بـخيار البحر و هو عبارة عن حيوان بحري يعيش بين الصخور في قاع البحر و يستعمل في الأدوية المهيجة جنسيا مثل الفياغرا.

و أفاد تقرير صحفي أن عصابة مختصة في صيد خيار البحر قد انطلقت بحوالي 40 مركب صيد من نوع "زودياك" في رحلة من أجل البحث عن هذا الكائن البحري و تهريبه بطريقة سرية من جنوب خليج الداخلة بعد أن تم استنفاده من شماله و عمدت هذه العصابة إلى الاستعانة بغطاسين احترافيين من مدينتي الجديدة و الوليدية لصيد "خيار البحر" مقابل إعطائهم مبالغ هامة.