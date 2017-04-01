 شاروخان في الناظور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاروخان في الناظور | ثقافة و فنون

شاروخان في الناظور

تحقيق صادم.. بكاميرا خفية شاهد عن قرب دعارة القاصرات بمراكش | بووز

تحقيق صادم.. بكاميرا خفية شاهد عن قرب دعارة القاصرات بمراكش

مديرية السجون:إعفاء مدير سجن بوركايز بسلا لا علاقة له بحلق رؤوس 9 طلبة | مجتمع

مديرية السجون:إعفاء مدير سجن بوركايز بسلا لا علاقة له بحلق رؤوس 9 طلبة

مؤثر.. شاب مهدد ببتر ساقه بسبب خطأ طبي مقصود بالمستشفى الإقليمي بإنزكان | حوادث و حقوق

مؤثر.. شاب مهدد ببتر ساقه بسبب خطأ طبي ''مقصود'' بالمستشفى الإقليمي بإنزكان

محزن.. الموت يُخيم على منزل الفنانة دنيا باطما بالبحرين قبل ولادتها | مجتمع

محزن.. الموت يُخيم على منزل الفنانة دنيا باطما بالبحرين قبل ولادتها

عاجل.. فاجعة سباتة تتكرر: إنهيار منزل بمدينة بني ملال..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة سباتة تتكرر: إنهيار منزل بمدينة بني ملال..وهذه هي الحصيلة

خطير..مخطط إرهابي لتسميم رجال الأمن و الحموشي يوجه تعليمات غير مسبوقة | حوادث و حقوق

خطير..مخطط إرهابي لتسميم رجال الأمن و الحموشي يوجه تعليمات غير مسبوقة

عاجل: اعتداء فرنسا يسفر عن إصابة شرطيين بالرصاص | دولي

عاجل: اعتداء فرنسا يسفر عن إصابة شرطيين بالرصاص

عاجل..هذا ما كشفت عنه فرنسا بعد إصابة شرطيين في إطلاق نار بالرصاص | دولي

عاجل..هذا ما كشفت عنه فرنسا بعد إصابة شرطيين في إطلاق نار بالرصاص

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

شاروخان في الناظور

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 11:19 شاروخان في الناظور | ثقافة و فنون
شاروخان في الناظور
كشفت مصادر فنية لأسبوعية المشعل'' أن مهرجان السينما و الذاكرة المشتركة في مدينة الناظور،فتح اتصالات جادة مع إدارة أعمال الفنان الهندي شاروخان، لإستضافته في دورته السادسة.

شوف تيفي:

كشفت مصادر فنية لأسبوعية المشعل" أن مهرجان السينما و الذاكرة المشتركة في مدينة الناظور،فتح اتصالات جادة مع إدارة أعمال الفنان الهندي شاروخان، لإستضافته في دورته السادسة.

و أضافت المصادر ذاتها أن شاروخان من الممكن أن يحضر إذا ما تمت تسوية الوضع المالي، بالإضافة إلى أن مهرجان يحتفي بالسينما الهندية،و يأتي هذا في الوقت الذي لا تتوفر فيه المدينة على أية قاعة سينمائية سوى مركب ثقافي وحيد.

وسبق للنجم الهندي شاروخان أن جاء إلى المغرب أكثر من مرة في إطار فعاليات مهرجان مراكش السينمائي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شاروخان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أسماء لمنور تخرج عن صمتها وهكذا ردت على الشيخة بنت العريان بعد أغنية عندو الزين | ثقافة و فنون

أسماء لمنور تخرج عن صمتها وهكذا ردت على ''الشيخة'' بنت العريان بعد أغنية عندو الزين

بعد الفيديو الشهير..الصنهاجي و ابنه في البث المباشر وها شنو قالو للمغاربة‎ | ثقافة و فنون

بعد الفيديو الشهير..الصنهاجي و ابنه في البث المباشر وها شنو قالو للمغاربة‎

حصري..من جديد..محامي سعد لمجرد كاعي و يهدد بالانسحاب من القضية | ثقافة و فنون

حصري..من جديد..محامي سعد لمجرد ''كاعي'' و يهدد بالانسحاب من القضية

عاجل وبالصورة..أزمة صحية تنقل الفنان المغربي بلخياط إلى المستشفى | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أزمة صحية تنقل الفنان المغربي بلخياط إلى المستشفى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تابعوا أول حوار تلفزي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضمن برنامج خاص على قناة مدي1تيفي | قنوات أخرى
منذ 14 دقيقة

تابعوا أول حوار تلفزي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ضمن برنامج خاص على قناة مدي1تيفي

10 نجوم عالميون لا تعلم انهم من أصول مغربية !! | زووم

10 نجوم عالميون لا تعلم انهم من أصول مغربية !!

بالفيديو..الراقصة نور محيحة فعرس ملياردير مغربي وهاشنو دارت مع بنكيران‎ | زووم

بالفيديو..الراقصة نور محيحة فعرس ملياردير مغربي وهاشنو دارت مع بنكيران‎

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تدق ناقوس الخطر بخصوص اختلالات في عهد عمدة مراكش الحالي حول 28 مليار | خارج البلاطو

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش تدق ناقوس الخطر بخصوص اختلالات في عهد عمدة مراكش الحالي حول 28 مليار

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو.. احتراق حافلة معتمرين بالسعودية‎ | دولي
منذ 2 دقائق

عاجل وبالفيديو.. احتراق حافلة معتمرين بالسعودية‎

شاروخان في الناظور | ثقافة و فنون

شاروخان في الناظور

تحقيق صادم.. بكاميرا خفية شاهد عن قرب دعارة القاصرات بمراكش | بووز

تحقيق صادم.. بكاميرا خفية شاهد عن قرب دعارة القاصرات بمراكش

مديرية السجون:إعفاء مدير سجن بوركايز بسلا لا علاقة له بحلق رؤوس 9 طلبة | مجتمع

مديرية السجون:إعفاء مدير سجن بوركايز بسلا لا علاقة له بحلق رؤوس 9 طلبة

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.