شاروخان في الناظور ﻿

كشفت مصادر فنية لأسبوعية المشعل'' أن مهرجان السينما و الذاكرة المشتركة في مدينة الناظور،فتح اتصالات جادة مع إدارة أعمال الفنان الهندي شاروخان، لإستضافته في دورته السادسة.

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كشفت مصادر فنية لأسبوعية المشعل" أن مهرجان السينما و الذاكرة المشتركة في مدينة الناظور،فتح اتصالات جادة مع إدارة أعمال الفنان الهندي شاروخان، لإستضافته في دورته السادسة.

و أضافت المصادر ذاتها أن شاروخان من الممكن أن يحضر إذا ما تمت تسوية الوضع المالي، بالإضافة إلى أن مهرجان يحتفي بالسينما الهندية،و يأتي هذا في الوقت الذي لا تتوفر فيه المدينة على أية قاعة سينمائية سوى مركب ثقافي وحيد.

وسبق للنجم الهندي شاروخان أن جاء إلى المغرب أكثر من مرة في إطار فعاليات مهرجان مراكش السينمائي.