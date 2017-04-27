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مؤثر.. شاب مهدد ببتر ساقه بسبب خطأ طبي ''مقصود'' بالمستشفى الإقليمي بإنزكان

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 10:34 مؤثر.. شاب مهدد ببتر ساقه بسبب خطأ طبي مقصود بالمستشفى الإقليمي بإنزكان | حوادث و حقوق
مؤثر.. شاب مهدد ببتر ساقه بسبب خطأ طبي ''مقصود'' بالمستشفى الإقليمي بإنزكان
كشفت شكاية مرفوعة للمدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، من طرف جمعية مدنية، تطالب بفتح تحقيق بخصوص خطأ طبي ''مقصود'' ضد شاب في مقتبل العمر، أصبح مهددا ببثر رجله اليسرى، نظرا لإقتنائه لوازم العملية من

شوف تيفي

كشفت شكاية مرفوعة للمدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، من طرف جمعية مدنية، تطالب بفتح تحقيق بخصوص خطأ طبي "مقصود" ضد شاب في مقتبل العمر، أصبح مهددا ببثر رجله اليسرى، نظرا لإقتنائه لوازم العملية من مؤسسة لا تتعامل معها الأطر الطبية التي أجرت العملية.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب الشكاية التي توصلت بها "شوف تيفي"، إلى مساء يوم 6 مارس الماضي عندما تعرض الضحية لحادثة سير بمنطقة أزرو، نتج عنها كسر بالكامل في الرجل اليسرى، نقل على إثرها عبر سيارة إسعاف نحو المستشفى الإقليمي بإنزكان، وبالضبط نحو الجناح الخاص بجراحة العظام والمفاصل، حيث بقي الضحية ينتظر إلى غاية يوم 11 مارس ينتظر إجراء العملية بعد إقتنائه لوازم العملية "الحديد" من مكان آخر غير الذي أرسلته له "الدكتورة التي أجرت العملية".

ووفق ذات الشكاية، فقد تم رفض إجراء العملية ثلاث مرات، حيث قام الضحية بتغيير اللوازم الطبية الغالية الثمن رغم فقره المادي، لكن بعد إجراء العملية بأيام، أثبت "الراديو" بأن العملية غير ناجحة وهناك خطأ طبي من طرف الدكتورة، والدليل أكده جهاز الراديو، حيث قام الشاب بزيارة الطبيبة مرة أخرى بقاعة الكشف بالمستشفى الإقليمي، فلما رأت الدكتورة ما أكده الراديو طردته وبكل برودة دم بالقول" سير الكلينيك وعاود العملية أنا ماعندي ماندير ليك" وأقفلت الباب في وجهه وتركته يبكي.

ووفق ذات الشكاية، طالبت الجمعية من المدير الجهوي للصحة "الذي يوجد هاتفه دائما خارج التغطية" وكذا المسؤولين عن الصحة بجهة سوس ماسة وإقليم مدينة إنزكان، فتح تحقيق معمق حول الموضوع لمعرفة حقيقة الحادثة "قبل فوات الأوان".

‫شوف تيفي

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إنزكان الجمعية شكاية الضحية المدير الجهوي شوف تيفي

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