محزن.. الموت يُخيم على منزل الفنانة دنيا باطما بالبحرين قبل ولادتها ﻿

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"انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم ابن عمي ابوي المرحوم فرزات حسن اوشار ابو محمد": بهذه العبارة الحزينة، نعى المنتج البحري و زوج الفنانة المغربية دنيا باطما ابن عمه الذي توفي أمس الأربعاء.
ونعى المنتج البحريني، قريبه المقرّب عبر حساباته على شبكات التواصل الإجتماعي كاتباً: " بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العلي العظيم".
و قد عاشت دنيا باطما خلال الأسبوعين الماضيين على خبر محزن بعد وفاة أحد أقرباء زوجها و معلوم أن دنيا ستدخل الشهر المقبل في موعد وضعها لمولودتها الأولى "غزل".
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