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عاجل.. فاجعة سباتة تتكرر: إنهيار منزل بمدينة بني ملال..وهذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 09:55 عاجل.. فاجعة سباتة تتكرر: إنهيار منزل بمدينة بني ملال..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق
عاجل.. فاجعة سباتة تتكرر: إنهيار منزل بمدينة بني ملال..وهذه هي الحصيلة
علمت ''شوف تيفي'' أن منزلا بمنطقة أولاد حمدان قرب كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال ، إنهار في الساعات الأولى من اليوم الخميس، ما أسفر عن وفاة صاحبه على الفور ونجاة آخرين من الموت.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن منزلا بمنطقة أولاد حمدان قرب كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال ، إنهار في الساعات الأولى من اليوم الخميس، ما أسفر عن وفاة صاحبه على الفور ونجاة آخرين من الموت.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن عناصر الوقاية المدنية، وفور توصلهم بإخبارية في الموضوع، حلوا بعين المكان، وانتشلوا جثة صاحب المنزل بصعوبة، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الفاجعة.

وأضاف المصدر ذاته أن المنزل إنهار لأسباب تبقى مجهولة، مشيرا إلى أن ساكنة منطقة أولاد حمدان أصيبوا بالصدمة وبالرعب والهلع الشديد بعد الواقعة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي منطقة أولاد حمدان ني ملال الموت الرعب

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