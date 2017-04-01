خطير..مخطط إرهابي لتسميم رجال الأمن و الحموشي يوجه تعليمات غير مسبوقة ﻿

أصدر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعليمات غير مسبوقة إلى جميع موظفي الأمن بجميع رتبهم، بضرورة أخد الحيطة و الحذر أثناء تنقلاتهم و عدم التوجه إلى أماكن معينة أثناء

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أصدر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعليمات غير مسبوقة إلى جميع موظفي الأمن بجميع رتبهم، بضرورة أخد الحيطة و الحذر أثناء تنقلاتهم و عدم التوجه إلى أماكن معينة أثناء فترات الراحة بشكل جماعي إضافة إلى مل الأسلحة الوظيفية الخاصة إلى مقرات العمل وذلك بعد ورود تقارير استخباراتية تحذر من نشاط خلايا إرهابية تستهدف بشكل خاص رجال الأمن بمختلف المصالح و الرتب.

و قال مصدر ليومية المساء حسب ما جاءت به في عددها الصادر اليوم الخميس، إن التحيققات مع أحد المشتبه بهم الذي اعتقل أثناء تفكيك خلية من طرف رجال الخيام،كشف أن أحد أفراد الخلية كان يعمل بمحل للمأكولات الخفيفة و كان بصدد تسميم جال أمن نظرا

لإقبالهم على المحل القريب من إحدى المصالح.

أخدت التصريحات على محمل الجد، إذ أعلنت حالة استنفار بعد تعليمات أرسلها المدير العام للمديرية العامة مفادها، عدم خروج رجال الأمن على شكل جماعات.