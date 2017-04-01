عاجل: اعتداء فرنسا يسفر عن إصابة شرطيين بالرصاص ﻿

أصيب شرطيان بجروح طفيفة، صباح اليوم الخميس في رصاص أطلقه رجل يشتبه بأنه ''متطرف'' عند توقيفه، بحسب ما أعلنت مديرية الأمن في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي.

شوف تيفي:وكالات

أصيب شرطيان بجروح طفيفة، صباح اليوم الخميس في رصاص أطلقه رجل يشتبه بأنه "متطرف" عند توقيفه، بحسب ما أعلنت مديرية الأمن في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي.

واوضحت المديرية ان "الرجل رفض تسليم نفسه وأطلق النار من بندقية على قوات الامن"، مضيفا ان الشرطيين "ردوا وسيطروا على المهاجم"، وهو رجل في العشرينات "اعتنق الاسلام حديثا على ما يبدو".