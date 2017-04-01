عاجل..هذا ما كشفت عنه فرنسا بعد إصابة شرطيين في إطلاق نار بالرصاص ﻿

كشفت وكالة ''رويترز'' قبل قليل من يومه الخميس، أن مصدرا قضائيا فرنسيا، قال إن قسم مكافحة الإرهاب التابع للادعاء العام بباريس فتح تحقيقا إثر إصابة رجلي شرطة صباح اليوم الخميس برصاص مسلح في جزيرة لا

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويترز" قبل قليل من يومه الخميس، أن مصدرا قضائيا فرنسيا، قال إن قسم مكافحة الإرهاب التابع للادعاء العام بباريس فتح تحقيقا إثر إصابة رجلي شرطة صباح اليوم الخميس برصاص مسلح في جزيرة لا ريونيون التابعة لفرنسا والواقعة بالمحيط الهندي.

وأكدت الوكالة البريطانية أن بيان للشرطة المحلية، أشار إلى إصابة شرطيين هذا الصباح في لا ريونيون بينما كانا يلقيان القبض على شخص خطير،وبعد الرد على إطلاق النار تمكن الشرطيان من اعتقال المهاجم.