السجن لمنقبة وشقيقتها في سلا بسبب القرقوبي.. وهذه هي التفاصيل ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا خلال الأسبوع الجاري، بسجن منقبة وشقيقتها لمدة 6 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما بعد متابعتهما بتهم ترويج المخدرات.

"شوف تيفي"

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا خلال الأسبوع الجاري، بسجن منقبة وشقيقتها لمدة 6 سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما بعد متابعتهما بتهم ترويج المخدرات.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت شهر مارس الماضي عن تمكن المصالح الأمنية من إيقاف سيدة منقبة وشقيقتها متلبسات بترويج كمية مهمة من أقراص الاكستازي أو كما يطلق عليه "قرقوبي الحب".

وأكد مصدر "شوف تيفي" حينها أن المنقبة المتزوجة بشخص معروف بنشاطه الإجرامي، تم ضبطها رفقة شقيقتها وبحوزتها كمية مهمة من المخدر المذكور حيث قامت بنقلها من مدينة طنجة إلى مدينة سلا.