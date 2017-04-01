عاجل.. مرة أخرى: نايضة قرطاس في فرنسا والإشتباه في وقوع إعتداء دموي من متطرف ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الخميس، أن منطقة لاريونيون الفرنسية، شهدت عملية إطلاق رصاص نفذها شخص تم وصفه بالمتطرف.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الخميس، أن منطقة لاريونيون الفرنسية، شهدت عملية إطلاق رصاص نفذها شخص تم وصفه بالمتطرف.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الرصاص الذي أطلقه هذا المتطرف تسبب في إصابة شرطيين بجروح، وذلك حسب ما كشفت عنه السلطات الفرنسية.