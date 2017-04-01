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عاجل.. انفجار في مطار دمشق ناجم عن غارة إسرائيلية

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 09:01 عاجل.. انفجار في مطار دمشق ناجم عن غارة إسرائيلية | دولي
عاجل.. انفجار في مطار دمشق ناجم عن غارة إسرائيلية
وقع انفجار ضخم فجر اليوم الخميس في محيط مطار دمشق الدولي، وقال إعلام حزب الله اللبناني إنه ناتج على الأرجح عن غارة اسرائيلية استهدفت مستودعا وخزانات للوقود، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس٫

"شوف تيفي"

وقع انفجار ضخم فجر اليوم الخميس في محيط مطار دمشق الدولي، وقال إعلام حزب الله اللبناني إنه ناتج على الأرجح عن غارة اسرائيلية استهدفت مستودعا وخزانات للوقود، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس٫

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن مصادر اسرائيلية أو سورية لم تؤكد وقوع الغارة التي تأتي بعد شهر على قصف جوي اسرائيلي قالت اسرائيل إنه استهدف أهدافا تضم "أسلحة متطورة" لحزب الله.

وأشارت ذات الوكالة ألى أنه وفي حال تأكد حصول ضربة جوية إسرائيلية، فلن تكون هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الإسرائيلي مطار دمشق ومحيطه، وفي معظم المرات، تحدثت تقارير عن استهداف صواريخ أو أسلحة يتم نقلها الى حزب الله الذي يقاتل الى جانب قوات النظام في سوريا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إسرائيل مطار دمشق الدولي غارة إسرائيلية

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