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انفراد:ضربة معلم...أمن الحي الحسني يوقع صيدا ثمينا من المخدرات

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 03:44 انفراد:ضربة معلم...أمن الحي الحسني يوقع صيدا ثمينا من المخدرات | حوادث و حقوق
انفراد:ضربة معلم...أمن الحي الحسني يوقع صيدا ثمينا من المخدرات
تمكنت عناصر الأمن التابعة لمنطقة الحي الحسني بالبيضاء اليوم الأربعاء ،من توقيف عصابة مكونة من ثلاثة عناصر بحوزتهم كمية مهمة من المخدرات حددت في 150 كيلوغرام من مخدر الشيرا على مستوى مشروع قصبة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر 

تمكنت عناصر الأمن التابعة لمنطقة الحي الحسني بالبيضاء  اليوم الأربعاء ،من توقيف عصابة مكونة من ثلاثة عناصر بحوزتهم كمية مهمة من المخدرات حددت في 150 كيلوغرام من مخدر الشيرا على مستوى مشروع قصبة الأمين بحي ليساسفة.
و حسب ما عاينت شوف تيفي فقد تم توقيف العصابة القادمة من مدينة تاونات بعد أن نصبت لها العناصر الأمينة كمينا محكما أفضى إلى توقيف العصابة التي كانت على مثن شاحنة خضراء اللون .
وذكر مصدر أمني أن اثنان من أفراد العصابة من ذوي السوابق العدلية في مجال الاتجار في المخدرات لمدد تتراوح بين 3 إلى 4 حالة للعودة. 
وقد تم اقتياد الجميع نحو مقر المنطقة الأمنية الحي الحسني رفقة المحجوز و السيارة من أجل تعميق البحث معهم و تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك للبث في ملفهم.
 
 
 
 

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