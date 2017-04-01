 عاجل:فنزويلا تتخد قرارا صادما و تعلن انسحابها من منظمة الدول الأميركية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:فنزويلا تتخد قرارا صادما و تعلن انسحابها من منظمة الدول الأميركية | دولي

عاجل:فنزويلا تتخد قرارا صادما و تعلن انسحابها من منظمة الدول الأميركية

عاجل:ستيني قتل مرتو فالخميسات و هرب لمراكش وهاشنو وقع ليه فجامع لفنا | حوادث و حقوق

عاجل:ستيني قتل مرتو فالخميسات و هرب لمراكش وهاشنو وقع ليه فجامع لفنا

أسماء لمنور تخرج عن صمتها وهكذا ردت على الشيخة بنت العريان بعد أغنية عندو الزين | ثقافة و فنون

أسماء لمنور تخرج عن صمتها وهكذا ردت على ''الشيخة'' بنت العريان بعد أغنية عندو الزين

انفراد .. صور حصرية للزوج الذي ذبج زوجته بفاس بعدما شك فيها وهكذا أصبحت الضحية بعد نجاتها | حوادث و حقوق

انفراد .. صور حصرية للزوج الذي ذبج زوجته بفاس بعدما شك فيها وهكذا أصبحت الضحية بعد نجاتها

خطير .. عمدة مراكش في قلب فضيحة كبيرة إليكم التفاصيل | بوليتيك

خطير .. عمدة مراكش في قلب فضيحة كبيرة إليكم التفاصيل

عناصر الوقاية المدينة تخمد حريقا خطيرا على مقربة من ماروك سوار بالبيضاء | حوادث و حقوق

عناصر الوقاية المدينة تخمد حريقا خطيرا على مقربة من '' ماروك سوار'' بالبيضاء

عاجل .. حريق مهول بالدارالبيضاء و فرق الإطفاء تسابق الزمن من أجل إخماده | حوادث و حقوق

عاجل .. حريق مهول بالدارالبيضاء و فرق الإطفاء تسابق الزمن من أجل إخماده

خطير..أمن تطوان يوقف أخطر بزناس بالمدينة صدرت في حقه 9 مذكرات بحث | حوادث و حقوق

خطير..أمن تطوان يوقف أخطر ''بزناس'' بالمدينة صدرت في حقه 9 مذكرات بحث

بالصـــورة: كواليس أول اجتماع بين وزير الاتصال الجديد و أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام | بوليتيك

بالصـــورة: كواليس أول اجتماع بين وزير الاتصال الجديد و أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

عاجل:فنزويلا تتخد قرارا صادما و تعلن انسحابها من منظمة الدول الأميركية

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 01:52 عاجل:فنزويلا تتخد قرارا صادما و تعلن انسحابها من منظمة الدول الأميركية | دولي
عاجل:فنزويلا تتخد قرارا صادما و تعلن انسحابها من منظمة الدول الأميركية
في قرار صادم،أعلنت فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة،ليلة الأربعاء انسحابها من منظمة الدول الأميركية التي وجهت إليها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشكل منتظم اتهامات بتشجيع

شوف تيفي:

في قرار صادم،أعلنت فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة،ليلة الأربعاء انسحابها من منظمة الدول الأميركية التي وجهت إليها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشكل منتظم اتهامات بتشجيع "تدخل دولي" في الشؤون الفنزويلية.

وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز عبر التلفزيون "صباح اليوم (الخميس) سنقدم شكوى إلى منظمة الدول الأميركية ونطلق آلية تستلزم 24 شهرا
" لإخراج فنزويلا من هذه المنظمة الإقليمية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فنزويلا حراك أزمة سياسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المرشح الأفور حظا لقيادة فرنساماكرون يعد بزيارة المغرب فور فوزه على لوبين | دولي

المرشح الأفور حظا لقيادة فرنسا''ماكرون'' يعد بزيارة المغرب فور فوزه على ''لوبين''

فرانسوا هولاند يوشح الفرنسية من أصل مغربي سعاد الطيب بالميدالية الوطنية من درجة فارس | دولي

فرانسوا هولاند يوشح الفرنسية من أصل مغربي سعاد الطيب بالميدالية الوطنية من درجة فارس

عاجل..اعتقال مغربي يشتبه في أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي في ايطاليا | دولي

عاجل..اعتقال مغربي يشتبه في أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي في ايطاليا

صادم وبالصورة..تنظيم الدولة الإسلامية يختطف ميسي | دولي

صادم وبالصورة..تنظيم الدولة الإسلامية يختطف ''ميسي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سيمو سدراتي يجمع اليوتيوبرز المغاربة في غرفة واحدة | زووم
منذ 50 دقيقة

سيمو سدراتي يجمع اليوتيوبرز المغاربة في غرفة واحدة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 27 أبريل 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 27 أبريل 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 27 أبريل 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 27 أبريل 2017

نكتة اليوم:تلميذة دخلات القسم معطلة وها شنو قالت للأستاذ ديالها | نكتة اليوم

نكتة اليوم:تلميذة دخلات القسم معطلة وها شنو قالت للأستاذ ديالها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:فنزويلا تتخد قرارا صادما و تعلن انسحابها من منظمة الدول الأميركية | دولي
منذ 5 دقائق

عاجل:فنزويلا تتخد قرارا صادما و تعلن انسحابها من منظمة الدول الأميركية

عاجل:ستيني قتل مرتو فالخميسات و هرب لمراكش وهاشنو وقع ليه فجامع لفنا | حوادث و حقوق

عاجل:ستيني قتل مرتو فالخميسات و هرب لمراكش وهاشنو وقع ليه فجامع لفنا

أسماء لمنور تخرج عن صمتها وهكذا ردت على الشيخة بنت العريان بعد أغنية عندو الزين | ثقافة و فنون

أسماء لمنور تخرج عن صمتها وهكذا ردت على ''الشيخة'' بنت العريان بعد أغنية عندو الزين

انفراد .. صور حصرية للزوج الذي ذبج زوجته بفاس بعدما شك فيها وهكذا أصبحت الضحية بعد نجاتها | حوادث و حقوق

انفراد .. صور حصرية للزوج الذي ذبج زوجته بفاس بعدما شك فيها وهكذا أصبحت الضحية بعد نجاتها

﻿ ﻿
أمس 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.