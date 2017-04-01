عاجل:فنزويلا تتخد قرارا صادما و تعلن انسحابها من منظمة الدول الأميركية ﻿

في قرار صادم،أعلنت فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة،ليلة الأربعاء انسحابها من منظمة الدول الأميركية التي وجهت إليها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشكل منتظم اتهامات بتشجيع

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في قرار صادم،أعلنت فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة،ليلة الأربعاء انسحابها من منظمة الدول الأميركية التي وجهت إليها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشكل منتظم اتهامات بتشجيع "تدخل دولي" في الشؤون الفنزويلية.

وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز عبر التلفزيون "صباح اليوم (الخميس) سنقدم شكوى إلى منظمة الدول الأميركية ونطلق آلية تستلزم 24 شهرا

" لإخراج فنزويلا من هذه المنظمة الإقليمية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها