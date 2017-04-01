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عاجل:ستيني قتل مرتو فالخميسات و هرب لمراكش وهاشنو وقع ليه فجامع لفنا

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 01:03 عاجل:ستيني قتل مرتو فالخميسات و هرب لمراكش وهاشنو وقع ليه فجامع لفنا | حوادث و حقوق
عاجل:ستيني قتل مرتو فالخميسات و هرب لمراكش وهاشنو وقع ليه فجامع لفنا
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة بساحة جامع الفنا، قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، ، من توقيف شخص مبحوث عنه على خلفية تورطه في قتل زوجته بالخميسات.

شوف تيفي:محمد لحلو

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة بساحة جامع الفنا، قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، ، من توقيف شخص مبحوث عنه على خلفية تورطه في قتل زوجته بالخميسات.

وجاء اعتقال الظنين بعدما أوقفته عناصر الأمن بساحة جامع الفنا بعد الاشتباه فيه قبل أن يتم تنقيط بطاقته الوطنية التي كشفت عن ورود إسمه ضمن لائحة المبحوثين عنهم في جريمة قتل زوجته بمنطقة الخميسات.

وإلى ذلك، تم اقتياد الموقوف الستيني حسب ما عاينته"شوف تيفي" إلى مقر الدائرة الأمنية الخامسة من أجل تحرير محضر اعتقاله قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن قصد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تسليمه إلى أمن الخميسات تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف 

بمراكش

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش الخميسات فرار جماع لفنا.

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