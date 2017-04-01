أسماء لمنور تخرج عن صمتها وهكذا ردت على ''الشيخة'' بنت العريان بعد أغنية عندو الزين ﻿

بعد كثرة القيل و القال عن موضوع استعانة الفنانة المغربية المحبوبة ''أسماء لمنور'' بلازمة من أغنية شعبية في أغنيتها الجديدة ''عندو الزين'' , ردت الفنانة المغربية عبر تدوينة توضيحية على حسابها بالفايسبوك

شوف تيفي: الفطوكي عبدالقادر

بعد كثرة القيل و القال عن موضوع استعانة الفنانة المغربية المحبوبة "أسماء لمنور" بلازمة من أغنية شعبية في أغنيتها الجديدة "عندو الزين" , ردت الفنانة المغربية عبر تدوينة توضيحية على حسابها بالفايسبوك كتبت فيها " ‎ليس من عادتي الخوض في الأقاويل، الإشاعات والعناوين المغرضة والمجانبة للحقيقة , لكن بعد إصرار من فريق عملي لتوضيح الالتباس الحاصل بخصوص أغنيتي الجديدة عندو الزين ، أحرص على التوضيح التالي".



وكتبت صاحبة ألبوم "صبية" , أن أغنيتها الجديدة هي من كلمات الكاتب "سمير الموجاري" باستثناء جملة (عندو الزين عندو الحمام دايرو في دارو).

‎و أضافت "أسماء " أن لحن الأغنية جديد وعصري، من إبداع الملحن الشاب "مهدي مزين"، ومطلعه فقط هو المستوحى من أحد الأنماط الغنائية النسائية البسيطة, والتي لا تصل إلى درجة الأغنية الكاملة المعالم وإنما "بروال" تتداوله النساء في حفلاتها منذ فترة الحماية أو قبلها، بشكل تلقائي عفوي وبآلات منزلية صينية، كيسان، مقص و غيرها ، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال نسب هذا "البروال" لأي فنان كان، كونه يدخل في خانة التراث المجهول المصدر، وبالتالي فهو ملكٌ لكل المغاربة .



و ختمت "لمنور" تدوينتها بـ"بروال عندو الزين تغنى به عدد من الفنانين الشعبيين المحبوبين وبأشكال مختلفة ,إضافة إلى غنائه من طرف عدد من فرق العونيات، في الأفراح النسائية، وعلى هذا الأساس أدرجناه بشكله التقليدي في نهاية الكليب" مانحة أغنية "عندو الزين " وكل أغاني الألبوم لمن أحب أن يغنيها شريطة الاحتفاظ بالحقوق الأدبية المشار لها في القرص المدمج.



و كانت الفنانة الشعبية "الشيخة بنت العريان" قد كشفت من خلال تصريح صحفي أن أغنية عندو الزين تعود لها وكانت أول من تغنت بها في حفلاتها،ليخرج الفنان الشعبي حجيب بتوضيح أكد فيه أن الأغنية من الثراث الشعبي و تغنى بها عدد من الفنانين الشعبيين الشيئ الذي أكدته أسماء لمنور اليوم.



