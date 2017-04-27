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انفراد .. صور حصرية للزوج الذي ذبج زوجته بفاس بعدما شك فيها وهكذا أصبحت الضحية بعد نجاتها

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 00:46 انفراد .. صور حصرية للزوج الذي ذبج زوجته بفاس بعدما شك فيها وهكذا أصبحت الضحية بعد نجاتها | حوادث و حقوق
انفراد .. صور حصرية للزوج الذي ذبج زوجته بفاس بعدما شك فيها وهكذا أصبحت الضحية بعد نجاتها
حصلت ''شوف تيفي'' على صور حصرية لأبطال الحادث البشع الذي هز مدينة فاس ,بعد أن أقدم شاب من ذوي السوابق ملقب بولد مليكة، على محاولته ذبح زوجته بالشارع العام أمام أعين المارة بالقرب من مسجد مقاطعة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

حصلت "شوف تيفي" على صور حصرية لأبطال الحادث البشع الذي هز مدينة فاس ,بعد أن أقدم شاب من ذوي السوابق ملقب بولد مليكة، على محاولته ذبح زوجته بالشارع العام أمام أعين المارة بالقرب من مسجد مقاطعة المرينيين بفاس , قبل أن يتمكن حارس ليلي من إنقادها من موت محقق.

وكما كشفت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة عدد من كواليس هذا الحادث المفجع و المتمثلة في أن السبب الأساسي في ارتكاب الزوج لجريمته هو طلبها الطلاق و الانفصال عنه وهو الشيء الذي أذكى جنونه و دفعه إلى ارتكاب هذا الفعل الإجرامي بعد شكه فيها.
و ذكرت ذات المصادر أن الضحية و فور وصولها للمستشفى خضعت لعميلة جراحية بحوالي 50 غرزة", في أنحاء مختلفة من جسدها.
و كانت المصالح الأمنية بالمنطقة الثالثة بعين قادوس بن دباب لمدينة فاس، قد نشرت مذكرة بحث وطنية في حق الزوج قبل اعتقاله خارج تراب مدينة فاس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي كواليس عين قادوس بعين قادوس

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