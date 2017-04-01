خطير .. عمدة مراكش في قلب فضيحة كبيرة إليكم التفاصيل ﻿

تطرق ''عبد الإله طاطوش'' الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب خلال ندوة صحفية عقدت عشية اليوم الاربعاء بمراكش ، عن التفاصيل الكاملة لتورط النائب الأول لعمدة مراكش في ما

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تطرق "عبد الإله طاطوش" الكاتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب خلال ندوة صحفية عقدت عشية اليوم الاربعاء بمراكش ، عن التفاصيل الكاملة لتورط النائب الأول لعمدة مراكش في ما أسماه "إغداق" 28 مليارعلى شركات محظوظة عبر الصفقات التفاوضية.



وأشار الحقوقي ، خلال ذات اللقاء الذي حضره حقوقيو مراكش وممثلي وسائل الإعلام، أن عمدة مراكش ونائبه الأول المنتميين لحزب العدالة والتنمية استغلااحتضان المدينة الحمراء لفعاليات المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية "الكوب 22" حيث عمدا إلى تدبير 50 صفقة بطريقة تفاوضية تطرح أكثر من علامة استفهام.



وأوضح الحقوقي "عبد الإله طاطوش" ، خلال ذات اللقاء الصحفي، أن الكتابة الإقليمية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وضعت فوق مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش شكاية في الموضوع مدعومة بالوثائق التي تكشف تورط مسؤولي المجلس الجماعي في صفقات تفاوضية خارج القانون.

وطالبت الجمعية بضرورة سلك المسطرة القضائية ضد المتورطين في جناية تبديد أموال عمومية ومساءلتهم عبر الاستماع إليهم بواسطة المصلحة الجهوية لجرائم الأموال بولاية أمن مراكش كما أن شبكة محامي الجمعية الحقوقية ستنصب نفسها طرفا للحفاظ على أموال المراكشيين.





