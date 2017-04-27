عناصر الوقاية المدينة تخمد حريقا خطيرا على مقربة من '' ماروك سوار'' بالبيضاء ﻿

شوف تيفي: الفطوكي عبدالقادر
تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إخماد الحريق الذي اندلع قبل قليل على مستوى زنقة "عثمان ابن عفان" القريب من شارع "الحسن الثاني " قبالة إدارة الدرك الملكي.
و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الحريق شب بعمود إنارة قريب من المجموعة الصحفية "ماروك سوار" حيث خلف خسائر مادية لم يخلف لحسن الحظ خسائر في الأرواح .
و أردفت المصادر ذاتها أن ادارة الدرك الملكي أبلغت عناصر الوقاية المدنية بالحريق منذ بدايته لتحل شاحنة إطفاء إلى عين المكان حيث تمت السيطرة على الحريق و تجنيب الحي كارثة حقيقية.
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