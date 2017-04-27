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عناصر الوقاية المدينة تخمد حريقا خطيرا على مقربة من '' ماروك سوار'' بالبيضاء

بتاريــخ : 27 أبريل 2017 / 00:07 عناصر الوقاية المدينة تخمد حريقا خطيرا على مقربة من ماروك سوار بالبيضاء | حوادث و حقوق
عناصر الوقاية المدينة تخمد حريقا خطيرا على مقربة من '' ماروك سوار'' بالبيضاء
تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إخماد الحريق الذي اندلع قبل قليل على مستوى زنقة ''عثمان ابن عفان'' القريب من شارع ''الحسن الثاني '' قبالة إدارة الدرك الملكي.

شوف تيفي: الفطوكي عبدالقادر

تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إخماد الحريق الذي اندلع قبل قليل على مستوى زنقة "عثمان ابن عفان" القريب من شارع "الحسن الثاني " قبالة إدارة الدرك الملكي.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الحريق شب بعمود إنارة قريب من المجموعة الصحفية "ماروك سوار" حيث خلف خسائر مادية لم يخلف لحسن الحظ خسائر في الأرواح .

و أردفت المصادر ذاتها أن ادارة الدرك الملكي أبلغت عناصر الوقاية المدنية بالحريق منذ بدايته لتحل شاحنة إطفاء إلى عين المكان حيث تمت السيطرة على الحريق و تجنيب الحي كارثة حقيقية.



‫شوف تيفي

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الوقاية المدنية عثمان ابن عفان شوف تيفي عثمان ابن عفان

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