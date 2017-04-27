عناصر الوقاية المدينة تخمد حريقا خطيرا على مقربة من '' ماروك سوار'' بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إخماد الحريق الذي اندلع قبل قليل على مستوى زنقة ''عثمان ابن عفان'' القريب من شارع ''الحسن الثاني '' قبالة إدارة الدرك الملكي.

شوف تيفي: الفطوكي عبدالقادر

تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إخماد الحريق الذي اندلع قبل قليل على مستوى زنقة "عثمان ابن عفان" القريب من شارع "الحسن الثاني " قبالة إدارة الدرك الملكي.



و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الحريق شب بعمود إنارة قريب من المجموعة الصحفية "ماروك سوار" حيث خلف خسائر مادية لم يخلف لحسن الحظ خسائر في الأرواح .



و أردفت المصادر ذاتها أن ادارة الدرك الملكي أبلغت عناصر الوقاية المدنية بالحريق منذ بدايته لتحل شاحنة إطفاء إلى عين المكان حيث تمت السيطرة على الحريق و تجنيب الحي كارثة حقيقية.







