عاجل .. حريق مهول بالدارالبيضاء و فرق الإطفاء تسابق الزمن من أجل إخماده ﻿

علمت ''شوف تيفي'' قبل قليل أن حريق مهول اندلع قبل لحظات بإحدى الشقق المتواجدة بشارع ''الحسن الثاني'' بالدارالبيضاء قبالة سرية الدرك الملكي المتواجدة بالشارع المذكور.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



علمت "شوف تيفي" قبل قليل أن حريق مهول اندلع قبل لحظات بإحدى الشقق المتواجدة بشارع "الحسن الثاني" بالدارالبيضاء قبالة سرية الدرك الملكي المتواجدة بالشارع المذكور.



و أفادت مصادر "شوف تيفي" أن ألسنة اللهب و الدخان تنبعث في هذه اللحظات من الشقة المذكورة .

و قد انتقلت إلى عين المكان وحدة من الوقاية المدينة التي تحاول عناصرها إخماد الحريق الذي خلف ذعرا كبيرا في صفوف الساكنة .



و سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حينما نتوصل بها .