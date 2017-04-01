عاجل .. حريق مهول بالدارالبيضاء و فرق الإطفاء تسابق الزمن من أجل إخماده ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
علمت "شوف تيفي" قبل قليل أن حريق مهول اندلع قبل لحظات بإحدى الشقق المتواجدة بشارع "الحسن الثاني" بالدارالبيضاء قبالة سرية الدرك الملكي المتواجدة بالشارع المذكور.
و أفادت مصادر "شوف تيفي" أن ألسنة اللهب و الدخان تنبعث في هذه اللحظات من الشقة المذكورة .
و قد انتقلت إلى عين المكان وحدة من الوقاية المدينة التي تحاول عناصرها إخماد الحريق الذي خلف ذعرا كبيرا في صفوف الساكنة .
و سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حينما نتوصل بها .
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