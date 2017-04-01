خطير..أمن تطوان يوقف أخطر ''بزناس'' بالمدينة صدرت في حقه 9 مذكرات بحث ﻿

أفلحت عناصر الدائرة التاسعة بولاية أمن تطوان اليوم الأربعاء في اعتقال المدعو “بوزونة “ على مستوى ''حي البير'' , بعدما شكل موضوع 9 مذكرات بحث بتهم الاتجار و ترويج المخدرات القوية و الضرب و الجرح

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



أفلحت عناصر الدائرة التاسعة بولاية أمن تطوان اليوم الأربعاء في اعتقال المدعو “بوزونة “ على مستوى "حي البير" , بعدما شكل موضوع 9 مذكرات بحث بتهم الاتجار و ترويج المخدرات القوية و الضرب و الجرح باستعمال السلاح الأبيض .



و ذكر مصدر أمني أن عناصر الدائرة التاسعة بولاية أمن تطوان , أوقعوا المبحوث عنه بعد أن نصبوا له كمين محكم ليتمكنوا من اعتقاله و بحوزته أكثر من 80 قرص مهلوس من النوع القوي و أزيد من 70 أنبوب من مادة "السيليسيون" المخدرة بالإضافة إلى سيف كبير من نوع "ساموراي" و هاتفين نقالين و مبلغ متحصل من ترويج الممنوعات قدر بألفي درهم .



وقد أحيل المعني بالأمر رفقة المحجوز على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان ،حيث وضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه .