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خطير..أمن تطوان يوقف أخطر ''بزناس'' بالمدينة صدرت في حقه 9 مذكرات بحث

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 23:27 خطير..أمن تطوان يوقف أخطر بزناس بالمدينة صدرت في حقه 9 مذكرات بحث | حوادث و حقوق
خطير..أمن تطوان يوقف أخطر ''بزناس'' بالمدينة صدرت في حقه 9 مذكرات بحث
أفلحت عناصر الدائرة التاسعة بولاية أمن تطوان اليوم الأربعاء في اعتقال المدعو “بوزونة “ على مستوى ''حي البير'' , بعدما شكل موضوع 9 مذكرات بحث بتهم الاتجار و ترويج المخدرات القوية و الضرب و الجرح

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أفلحت عناصر الدائرة التاسعة بولاية أمن تطوان اليوم الأربعاء في اعتقال المدعو “بوزونة “ على مستوى "حي البير" , بعدما شكل موضوع 9 مذكرات بحث بتهم الاتجار و ترويج المخدرات القوية و الضرب و الجرح باستعمال السلاح الأبيض .

و ذكر مصدر أمني أن عناصر الدائرة التاسعة بولاية أمن تطوان , أوقعوا المبحوث عنه بعد أن نصبوا له كمين محكم ليتمكنوا من اعتقاله و بحوزته أكثر من 80 قرص مهلوس من النوع القوي و أزيد من 70 أنبوب من مادة "السيليسيون" المخدرة بالإضافة إلى سيف كبير من نوع "ساموراي" و هاتفين نقالين و مبلغ متحصل من ترويج الممنوعات قدر بألفي درهم .

وقد أحيل المعني بالأمر رفقة المحجوز على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان ،حيث وضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه .

‫شوف تيفي

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المصلحة الولائية تطوان شوف تيفي السيليسيون تطوان ساموراي

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