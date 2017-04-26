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بالصـــورة: كواليس أول اجتماع بين وزير الاتصال الجديد و أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 22:58 بالصـــورة: كواليس أول اجتماع بين وزير الاتصال الجديد و أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام | بوليتيك
بالصـــورة: كواليس أول اجتماع بين وزير الاتصال الجديد و أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام
في أول لقاء رسمي جمعه بأعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام،أكد وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط،،انفتاح الوزارة على الحوار المتواصل و البناء

شوف تيفي:

في أول لقاء رسمي جمعه بأعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام،أكد وزير الثقافة و الاتصال محمد الأعرج اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط،،انفتاح الوزارة على الحوار المتواصل و البناء مع الفيدرالية المغربية للإعلام باعتبارها شريكا في الأوراش المفتوحة آنيا و مستقبليا، الى جانب باقي الهيئات المهنية المشتغلة بالقطاع الإعلامي بالمغرب، وفق مقاربة تشاركية وذلك بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي الذي يحظى به القطاع و أهمية تطوير العمل.

و بعد استقبالهم من طرف الوزير الجديد،ثمن أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للإعلام هذا اللقاء مع الوزير ، كما سجلوا الانفتاح الإيجابي للوزارة على الحوار والعمل مع الهيئات العاملة بقطاع الصحافة والإعلام ببلادنا، وفق مقاربة تشاركية جامعة، معبرين على تهنئتهم على الثقة المولوية التي حظي بها الوزير ، ومبدين استعدادهم للعمل من أجل استكمال الأوراش و المساهمة مع باقي الفاعليين و الهيئات المهنية لتعزيز دورها و مكانتها كفاعل اساسي في الحقل الاعلامي ببلادنا والدفع قدما نحو ربح الرهانات المطروحة وتحقيق الأهداف المتوخاة.

ومن خلال بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به الصحافة وإسهامها الهام في مواكبة جهود دمقرطة المجتمع المغربي و النهوض بالتنمية ببلادنا. مؤكدا حرص الوزارة،كما جاء في البرنامج الحكومي، على اتخاذ المبادرات والإجراءات الرامية للنهوض
بالصحافة والارتقاء بها وبمنتوجها الإعلامي
.
اللقاء الأولي الذي مر في جو طبعه الإنسجام و تبادل الرؤى،خلص إلى ضرورة تكثيف جميع الجهود على مواصلة العمل وتعميق النقاش والتنسيق من أجل رفع التحديات المرتبطة بالنهوض بقطاع الصحافة والإعلام ببلادنا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزير ادريس شحتان فدرالية الرباط استقبال

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