خلافا للمتداول.. خمسة نواب فقط من التجمع الدستوري تغيبوا عن جلسة التصويت على البرنامج الحكومي...وها علاش ﻿

كشف مصدر مقرب من فريق التجمع الدستوري، عن غياب 5 نواب عن جلسة اليوم للتصويت على البرنامج الحكومي، من أصل 59 نائبا برلمانيا الذي يتكون منهم الفريق داخل المجلس.

شوف تيفي



كشف مصدر مقرب من فريق التجمع الدستوري، عن غياب 5 نواب عن جلسة اليوم للتصويت على البرنامج الحكومي، من أصل 59 نائبا برلمانيا الذي يتكون منهم الفريق داخل المجلس.

وأضاف ذات المصدر،عكس ما تم نشره بكون 32 نائبا برلمانيا من الأغلبية الحكومية الذين غابوا اليوم عن التصويت، لايمثل فيهم الفريق النيابي لحزبي التجمع الوطني والإحرار سوى 5 نواب، نائب ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار لظروف صحية قاهرة، ونائبين عن حزب الإتحاد الدستوري و نائبان الحركة الديموقراطية الدستورية لأسباب صحية أو التزمات مهنية.

وفند ذات المصدر، ما تم نشره حول غياب نواب الفريق عن جلسة التصويت عن البرنامج الحكومي، مصرحا أن نشر مثل هذه الأخبار يهدف فقط للتشويش على عمل الفريق الذي يشكل جزءا من الأغلبية الحكومية، ويدعم بكل تأكيد برامجها خلال الولاية الحالية.