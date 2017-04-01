 سكوب.. محكمة تطوان تصدر أحكامها في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي و هذه هي تفاصيل المحاكمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سكوب.. محكمة تطوان تصدر أحكامها في قضية فيديو الصنهاجي الفضائحي و هذه هي تفاصيل المحاكمة | حوادث و حقوق

سكوب.. محكمة تطوان تصدر أحكامها في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي و هذه هي تفاصيل المحاكمة

الحبيب المالكي أمام القضاء بسبب إدريس لشكر | بوليتيك

الحبيب المالكي أمام القضاء بسبب إدريس لشكر

العثماني يكشف حقيقة سحب قطاع المياه والغابات من وزارة أخنوش | بوليتيك

العثماني يكشف حقيقة سحب قطاع المياه والغابات من وزارة أخنوش

خاص وأخيرا...البرلمانيون يجتمعون لمناقشة قانون مالية 2017 | بوليتيك

خاص وأخيرا...البرلمانيون يجتمعون لمناقشة قانون مالية 2017

بالأرقام.. وزارة أخنوش تنجح في خطف الأنظار دوليا في السيام بمكناس | بوليتيك

بالأرقام.. وزارة أخنوش تنجح في خطف الأنظار دوليا في ''السيام'' بمكناس

صـــــادم...من بعد ما شك فيها ذبحها..جريمة بشعة تهز مدينة فاس بطلها زوج طائش ..هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق

صـــــادم...من بعد ما شك فيها ذبحها..جريمة بشعة تهز مدينة فاس بطلها زوج طائش ..هذه تفاصيلها

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي | حوادث و حقوق

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي

توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة | حوادث و حقوق

توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة

بنكيران: المغرب عاش أزمة سياسية والعثماني يرد: هناك من تمنى ألا تُتشكل الحكومة وألا يُعينها جلالة الملك | بوليتيك

بنكيران: المغرب عاش ''أزمة سياسية'' والعثماني يرد: هناك من تمنى ألا تُتشكل الحكومة وألا يُعينها

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

سكوب.. محكمة تطوان تصدر أحكامها في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي و هذه هي تفاصيل المحاكمة

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 22:29 سكوب.. محكمة تطوان تصدر أحكامها في قضية فيديو الصنهاجي الفضائحي و هذه هي تفاصيل المحاكمة | حوادث و حقوق
سكوب.. محكمة تطوان تصدر أحكامها في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي و هذه هي تفاصيل المحاكمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني أن المحكمة الابتدائية لمدينة ''تطوان'' أصدرت أحكامها في قضية ما بات يعرف بـ'' الشريط الفاضح للصنهاجي'' و التي يتابع فيها 3 موقوفين شابان و فتاة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

علمت "شوف تيفي" من مصدر أمني أن المحكمة الابتدائية لمدينة "تطوان" أصدرت أحكامها في قضية ما بات يعرف بـ" الشريط الفاضح للصنهاجي" و التي يتابع فيها 3 موقوفين شابان و فتاة.

و ذكرت المصادر ذاتها أن محكمة تطوان حكمت على الفتاة بسنتين فيما تابعت الشابين بثلاث و أربع سنوات.

و كانت مصالح الشرطة القضائية لمدينة طنجة قد أوقفت نهاية السنة المنصرمة 3 أشخاص على خلفية نشر "الشريط" المذكور و الابتزاز .

و من المرتقب حسب ذات المصدر أن تتم في غضون الأسابيع المقبلة محاكمة المتورطين في نفس الملف و المقيمين باسبانيا من طرف المحكمة المتخصصة في العاصمة مدريد.
وجدير بالذكر أنه تم نشر الفيديو الفاضح بعد عملية ابتزاز تعرض لها الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات و من المرتقب أن يوقع سلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي على عودة قوية هذا الصيف من خلال مشاركته في أبرز المهرجانات الفنية الكبرى كـ"تيميتار" ومهرجان "جوهرة" و عدد من المهرجانات , بالإضافة إلى تسجيل أغنية جديدة على شكل "ديو" مع فنان راي جزائري مشهور مباشرة بعد شهر رمضان ترك اسمه مفاجأة للجمهور .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي طنجة تطوان الصنهاجي تيميتار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صـــــادم...من بعد ما شك فيها ذبحها..جريمة بشعة تهز مدينة فاس بطلها زوج طائش ..هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق

صـــــادم...من بعد ما شك فيها ذبحها..جريمة بشعة تهز مدينة فاس بطلها زوج طائش ..هذه تفاصيلها

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي | حوادث و حقوق

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي

توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة | حوادث و حقوق

توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة

انفراد: قبل الحكم عليها..أرملة مرداس مقدراتش على الحبس وها شنو وقع ليها داخل سجن عكاشة+ تطورات جديدة | حوادث و حقوق

انفراد: قبل الحكم عليها..أرملة مرداس مقدراتش على الحبس وها شنو وقع ليها داخل سجن عكاشة+ تطورات جديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فـــكازا.. مغربية بْهدلات بوليسة بسبب مخالفة وها شنو وقع بيناتهم منين دّخل راجلها | بــووز
منذ 52 دقيقة

فـــكازا.. مغربية بْهدلات بوليسة بسبب مخالفة وها شنو وقع بيناتهم منين دّخل راجلها

عاجل وبالفيديو.. لحظة نقل جثمان العريس الذي توفي في حادثة سير نواحي بني ملال | قنوات أخرى

عاجل وبالفيديو.. لحظة نقل جثمان العريس الذي توفي في حادثة سير نواحي بني ملال

فيديو صــــادم و بكاميرا خفية..شوفو دعارة مهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء فكازا بالليل | بــووز

فيديو صــــادم و بكاميرا خفية..شوفو دعارة مهاجرات من افريقيا جنوب الصحراء فكازا بالليل

الفنانة احلام تفاجئ خادمتها لإعتناقها الاسلام وتهديها طقم ذهب فاخر | قنوات أخرى

الفنانة احلام تفاجئ خادمتها لإعتناقها الاسلام وتهديها طقم ذهب فاخر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سكوب.. محكمة تطوان تصدر أحكامها في قضية فيديو الصنهاجي الفضائحي و هذه هي تفاصيل المحاكمة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

سكوب.. محكمة تطوان تصدر أحكامها في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي و هذه هي تفاصيل المحاكمة

الحبيب المالكي أمام القضاء بسبب إدريس لشكر | بوليتيك

الحبيب المالكي أمام القضاء بسبب إدريس لشكر

العثماني يكشف حقيقة سحب قطاع المياه والغابات من وزارة أخنوش | بوليتيك

العثماني يكشف حقيقة سحب قطاع المياه والغابات من وزارة أخنوش

خاص وأخيرا...البرلمانيون يجتمعون لمناقشة قانون مالية 2017 | بوليتيك

خاص وأخيرا...البرلمانيون يجتمعون لمناقشة قانون مالية 2017

﻿ ﻿
اليوم 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.