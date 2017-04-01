سكوب.. محكمة تطوان تصدر أحكامها في قضية فيديو ''الصنهاجي'' الفضائحي و هذه هي تفاصيل المحاكمة ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
علمت "شوف تيفي" من مصدر أمني أن المحكمة الابتدائية لمدينة "تطوان" أصدرت أحكامها في قضية ما بات يعرف بـ" الشريط الفاضح للصنهاجي" و التي يتابع فيها 3 موقوفين شابان و فتاة.
و ذكرت المصادر ذاتها أن محكمة تطوان حكمت على الفتاة بسنتين فيما تابعت الشابين بثلاث و أربع سنوات.
و كانت مصالح الشرطة القضائية لمدينة طنجة قد أوقفت نهاية السنة المنصرمة 3 أشخاص على خلفية نشر "الشريط" المذكور و الابتزاز .
و من المرتقب حسب ذات المصدر أن تتم في غضون الأسابيع المقبلة محاكمة المتورطين في نفس الملف و المقيمين باسبانيا من طرف المحكمة المتخصصة في العاصمة مدريد.
وجدير بالذكر أنه تم نشر الفيديو الفاضح بعد عملية ابتزاز تعرض لها الصنهاجي لأزيد من 4 سنوات و من المرتقب أن يوقع سلطان الطرب الشعبي سعيد الصنهاجي على عودة قوية هذا الصيف من خلال مشاركته في أبرز المهرجانات الفنية الكبرى كـ"تيميتار" ومهرجان "جوهرة" و عدد من المهرجانات , بالإضافة إلى تسجيل أغنية جديدة على شكل "ديو" مع فنان راي جزائري مشهور مباشرة بعد شهر رمضان ترك اسمه مفاجأة للجمهور .
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