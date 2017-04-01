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الحبيب المالكي أمام القضاء بسبب إدريس لشكر

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 22:15 الحبيب المالكي أمام القضاء بسبب إدريس لشكر | بوليتيك
الحبيب المالكي أمام القضاء بسبب إدريس لشكر
لجأ أعضاء باللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي، إلى المفوضة القضائية لدائرة نفوذ المحكمة الإدارية بالرباط لتقديم طلب تبليغ إشعار إلى رئيس اللجنة الإدارية الوطنية الحبيب المالكي.

شوف تيفي

 لجأ أعضاء باللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي، إلى المفوضة القضائية لدائرة نفوذ المحكمة الإدارية بالرباط لتقديم طلب تبليغ إشعار إلى رئيس اللجنة الإدارية الوطنية الحبيب المالكي.

ووفق نص الإشعار كشف 18 عضوا باللجنة الإدارية التي تعتبر بمثابة  برلمان حزب "المعطي بوعبيد"، عن وجود تلاعب في إلحاق أعضاء جدد باللجنة الإدارية دون أن يكونوا إنتخبوا في المؤتمر  أو حتى مشاركين فيه.

وحسب منطوق الإشعار طالب أعضاء اللجنة الإدارية الذين لجؤوا إلى مفوض قضائي لتبليغ إشعارهم للحبيب المالكي، بنشر جميع أسماء ولوائح أعضاء اللجنة الإدارية على البوابة الإلكترونية والجريدة الورقية للحزب.

 وكشف مصدر مقرب من "الحركة التصحيحجية" التي تعارض مساطير التحضير للمؤتمر  المقبل لحزب الوردة وتتهم  إدريس لشكر بتفصيلها  على المقاس لعودته للكتابة الأولى،مؤكدا  أن الإشعار هو مقدمة للجوء للقضاء الإداري، حيث سيتم  الطعن لامحالة في المؤتمر  المقبل وحتى اللجنة الإدارية التي يرأسها الحبيب المالكي.

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الحبيب المالكي القضاء الإداري المؤثمرشوف تيفي

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