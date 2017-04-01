العثماني يكشف حقيقة سحب قطاع المياه والغابات من وزارة أخنوش ﻿

نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، في إطار تدخله أمام البرلمانيين، ما تم ترويجه حول سحب قطاع المياه والغابات من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية

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نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، في إطار تدخله أمام البرلمانيين، ما تم ترويجه حول سحب قطاع المياه والغابات من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الذي يشرف عليه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.



وأكد العثماني أمام البرلمانيين أن كل ماتم ترويجه إعلاميا حول الموضوع "إفتراء وكذب"، مؤكدا أن الأمور ماتزال على حالها إلى غاية سن مراسيم وقوانين جديدة، لنقل القطاع من المندوبية السامية إلى الوزارة التي ستشرف على القطاع، حيث أكد العثماني بأن الموضوع مسطري ويحتاج بعض القوانين، "لاغير".



هذا، وسبق لبعض المواقع الإلكترونية المحسوبة على تيار خاص داخل حزب العدالة والتنمية، أن روجت طبقا لمصادرها، بوجود تعليمات ملكية تقرر العدول عن قرار إلحاق المندوبية السامية للمياه والغابات بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات والإبقاء على وضعها القائم.