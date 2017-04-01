خاص وأخيرا...البرلمانيون يجتمعون لمناقشة قانون مالية 2017 ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن عقد جلسة عمومية غدا الخميس بين أعضاء مجلس النواب والمستشارين، للإستماع إلى عرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لقانون المالية 2017 الذي تأخر بسبب البلوكاج الحكومي.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" عن عقد جلسة عمومية غدا الخميس بين أعضاء مجلس النواب والمستشارين، للإستماع إلى عرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لقانون المالية 2017 الذي تأخر بسبب البلوكاج الحكومي.



وكشف مصدر مطلع، أن البرلمان سيعقد غدا الخميس جلسة عمومية لأعضاء مجلس النواب والمستشارين في جلسة موحدة للإستماع إلى عرض حول قانون المالية، شريطة مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي عشية اليوم الأربعاء.



ويأتي تحديد موعد جلسة عمومية بالبرلمان لمناقشة قانون المالية لسنة 2017 الذي أشرفت عليه الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران، بعد اللجوء في إطار حكومة تصريف الأعمال السابقة، إلى المراسيم وسط سخط عارم من قبل المقاولات التي حصلت على صفقات عمومية.



