بالأرقام.. وزارة أخنوش تنجح في خطف الأنظار دوليا في ''السيام'' بمكناس ﻿

عرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ''SIAM''، في دورته الثانية عشر لهذه السنة والذي اختتم يوم الأحد الماضي بالعاصمة الاسماعيلية مكناس،، نجاحا باهرا، ويظهر ذلك من خلال الأرقام والمعطيات المُسجلة خلال

شوف تيفي



عرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ''SIAM''، في دورته الثانية عشر لهذه السنة والذي اختتم يوم الأحد الماضي بالعاصمة الاسماعيلية مكناس،، نجاحا باهرا، ويظهر ذلك من خلال الأرقام والمعطيات المُسجلة خلال هذه الدورة مقارنة مع الدورات السالفة.



وكشفت إدارة الملتقى، الذي تُنظمه وزارة الفلاحة، أن دورة 2017، عرفت حضور 810 ألف زائر، ومشاركة 66 بلدا، منها 21 بلدا إفريقيا. كما شهد أيضا عقد 33 ندوة علمية، وتوقيع 21 اتفاقية، ومشاركة 1350 عارض.



وفي هذا الصدد عرف ''سيام''،حسب بلاغ للشركة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، مشاركة 20 وفدا أجنبيا، منها 15 وفدا بتمثيلية وزارية عالية المستوى، شاركت في مختلف الأنشطة والتبادلات طيلة انعقاد هذه الدورة، معزّزة بذلك دور المغرب باعتباره "بوابة إفريقيا".



واعتبر القيمون على الملتقى نجاح الدورة الثانية عشر، تأكيدا لـ'' مكانة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب باعتباره موعدا أساسيا للفلاحة الوطنية والجهوية والإفريقية''.



وتأتي هذه الدورة الجديدة المنعقدة، تحت رعاية الملك محمد السادس، من 18 إلى 23 أبريل 2017، لتؤكّد '' مكانة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب كأرضية حقيقية للتبادل والرّقي بمختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين العاملين بكلّ حيوية من أجل تنمية واستدامة القطاع الفلاحي والقروي''.



وقد كرّمت هذه الدورة الثانية عشر، المنعقدة تحت موضوع "النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة"، إيطاليا (ضيف شرف هذا الملتقى)، كما أنّها سجّلت إقبالا في تزايد مستمر مقارنة بأرقام الدورات السابقة.