صـــــادم...من بعد ما شك فيها ذبحها..جريمة بشعة تهز مدينة فاس بطلها زوج طائش ..هذه تفاصيلها ﻿

شوف تيفي:
اعتقلت المصالح الأمنية بفاس، يوم الثلاثاء، شابا له عدة سوابق ملقب بولد مليكة، بعد ساعة من محاولته ذبح زوجته بالشارع العام أمام أعين المارة بالقرب من مسجد مقاطعة المرينيين إلا ان شجاعة حارس ليل أنقذتها من الموت بعدما غامر بحياته وواجه الزوج الهائج ببسالة نادرة.
و ظل المشتبه به حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الخميس، في حالة فرار طيلة 5 أيام بعد محاولته قتل زوجته ليلة الخميس الماضي مباشرة بعد عودتها من مستشفى الغساني، فيما بحثت عنه المصالح الأمنية بالمنطقة الثالثة بعين قادوس بن دباب، في كل الأماكن التي يمكن أن يرتادها للإختباء بعيدا عن أعين الشرطة سيما في محيطه العائلي ،قبل اعتقاله خارج تراب المدينة.
و أشرف والي الأمن و رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفسيهما و بشكل مباشر على عملية البحث عن المشتبه فيه طيلة الساعات التي أعقبت الحادث البشع الشبيه بجريمة ذبح زوج لزوجته بسيدي قاسم.
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