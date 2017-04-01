توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة ﻿

أوقفت مصالح الوقاية المدنية 18 شخصا بمدينة ألميريا الإسبانية، بعد عملية مشتركة بين العناصر المذكورة والشرطة الإسبانية، بعد اتهامهم بمحاولة إدخال 50.000 حبة من الأقراص المهولسة إلى الأراضي المغربية.

شوف تيفي

أوقفت مصالح الوقاية المدنية 18 شخصا بمدينة ألميريا الإسبانية، بعد عملية مشتركة بين العناصر المذكورة والشرطة الإسبانية، بعد اتهامهم بمحاولة إدخال 50.000 حبة من الأقراص المهولسة إلى الأراضي المغربية.

ووفقا لما نشرته جريدة ''إيديال ''الإسبانية، فإن أفراد هذه الشبكة كان يعتزمون شراء هذه الكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة بإسبانيا، وذلك بغية إعادة بيعها في المغرب في الأحياء الشعبية المغربية. وذكر المصدر ذاته أن الموقوفين ينوون شراء هذه الكميات في الصيدليات بمختلف أرجاء إسبانيا.

وتوصلت مصالح الأمن الإسبانية منذ أبريل من سنة 2015 بمعطيات أولية حول نشاط الشبكة، بعد عملية مراقبة في إحدى الصيدليات المحلية، وتتبعت نفس المصالح خيوط تزايد الأقراص المهلوسة المزورة بميدنة قادس الإسبانية، وبعد عامين اكتشفت الوقاية المدنية الإسبانية بتعاون مع الشرطة، أن هناك شبكة تنشط في عدة مدن منها استرامادور، فالنسيا، مدريد، سبتة ...، والتي تعتزم نقل آلاف حبات الأقراص المهلوسة المزورة إلى المغرب، وهو ما أدى إلى توقيف 18 شخص لهم ارتباط بالشبكة المذكورة.