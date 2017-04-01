 توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي | حوادث و حقوق

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي

توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة | حوادث و حقوق

توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة

بنكيران: المغرب عاش أزمة سياسية والعثماني يرد: هناك من تمنى ألا تُتشكل الحكومة وألا يُعينها جلالة الملك | بوليتيك

بنكيران: المغرب عاش ''أزمة سياسية'' والعثماني يرد: هناك من تمنى ألا تُتشكل الحكومة وألا يُعينها

سار لساكنة الحسيمة: إنشاء وحدات صناعية في مجال صناعة السيارات بإقليم الحسيمة+فيديو | بوليتيك

سار لساكنة الحسيمة: إنشاء وحدات صناعية في مجال صناعة السيارات بإقليم الحسيمة+فيديو

عاجل..وزارة الأوقاف تعلن عن موعد مراقبة شهر شعبان بالمغرب | مجتمع

عاجل..وزارة الأوقاف تعلن عن موعد مراقبة شهر شعبان بالمغرب

برلمانيو شباط يمتنعون عن التصويت على برنامج حكومة العثماني | بوليتيك

برلمانيو شباط يمتنعون عن التصويت على برنامج حكومة العثماني

عاجل ورسميا.. البرلمان يصادق على الحكومة وسط الإحتجاجات وضعف المشاركة | بوليتيك

عاجل ورسميا.. البرلمان يصادق على الحكومة وسط ''الإحتجاجات'' وضعف ''المشاركة''

انفراد: قبل الحكم عليها..أرملة مرداس مقدراتش على الحبس وها شنو وقع ليها داخل سجن عكاشة+ تطورات جديدة | حوادث و حقوق

انفراد: قبل الحكم عليها..أرملة مرداس مقدراتش على الحبس وها شنو وقع ليها داخل سجن عكاشة+ تطورات

بعد الفيديو الشهير..الصنهاجي و ابنه في البث المباشر وها شنو قالو للمغاربة‎ | ثقافة و فنون

بعد الفيديو الشهير..الصنهاجي و ابنه في البث المباشر وها شنو قالو للمغاربة‎

مواطن‮…''‬وَان'' ومواطن‮...‬ ''تو''

توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة

بتاريــخ : 26 أبريل 2017 / 20:18 توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة | حوادث و حقوق
توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة
أوقفت مصالح الوقاية المدنية 18 شخصا بمدينة ألميريا الإسبانية، بعد عملية مشتركة بين العناصر المذكورة والشرطة الإسبانية، بعد اتهامهم بمحاولة إدخال 50.000 حبة من الأقراص المهولسة إلى الأراضي المغربية.

شوف تيفي

أوقفت مصالح الوقاية المدنية 18 شخصا بمدينة ألميريا الإسبانية، بعد عملية مشتركة بين العناصر المذكورة والشرطة الإسبانية، بعد اتهامهم بمحاولة إدخال 50.000 حبة من الأقراص المهولسة إلى الأراضي المغربية.

ووفقا لما نشرته جريدة ''إيديال ''الإسبانية، فإن أفراد هذه الشبكة كان يعتزمون شراء هذه الكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة بإسبانيا، وذلك بغية إعادة بيعها في المغرب في الأحياء الشعبية المغربية. وذكر المصدر ذاته أن الموقوفين ينوون شراء هذه الكميات في الصيدليات بمختلف أرجاء إسبانيا.

وتوصلت مصالح الأمن الإسبانية منذ أبريل من سنة 2015 بمعطيات أولية حول نشاط الشبكة، بعد عملية مراقبة في إحدى الصيدليات المحلية، وتتبعت نفس المصالح خيوط تزايد الأقراص المهلوسة المزورة بميدنة قادس الإسبانية، وبعد عامين اكتشفت الوقاية المدنية الإسبانية بتعاون مع الشرطة، أن هناك شبكة تنشط في عدة مدن منها استرامادور، فالنسيا، مدريد، سبتة ...، والتي تعتزم نقل آلاف حبات الأقراص المهلوسة المزورة إلى المغرب، وهو ما أدى إلى توقيف 18 شخص لهم ارتباط بالشبكة المذكورة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إسبانيا الأقراص المهولسة الشرطة القرقوبي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صـــــادم...من بعد ما شك فيها ذبحها..جريمة بشعة تهز مدينة فاس بطلها زوج طائش ..هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق

صـــــادم...من بعد ما شك فيها ذبحها..جريمة بشعة تهز مدينة فاس بطلها زوج طائش ..هذه تفاصيلها

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي | حوادث و حقوق

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي

انفراد: قبل الحكم عليها..أرملة مرداس مقدراتش على الحبس وها شنو وقع ليها داخل سجن عكاشة+ تطورات جديدة | حوادث و حقوق

انفراد: قبل الحكم عليها..أرملة مرداس مقدراتش على الحبس وها شنو وقع ليها داخل سجن عكاشة+ تطورات جديدة

عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا | حوادث و حقوق

عاجل: حقائق جديدة في قضية ولد لفشوش وهاشنو دار قبل الكسيدة الشهيرة بالفيراري و الشامبانيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الفنانة احلام تفاجئ خادمتها لإعتناقها الاسلام وتهديها طقم ذهب فاخر | قنوات أخرى
منذ 7 دقائق

الفنانة احلام تفاجئ خادمتها لإعتناقها الاسلام وتهديها طقم ذهب فاخر

فيديو.. بعد المشهد المؤثر في برنامج للا العروسة.. والدة منعم تخرج بتصريح مفاجئ في حق ابنها وزوجته | قنوات أخرى

فيديو.. بعد المشهد المؤثر في برنامج ''للا العروسة''.. والدة منعم تخرج بتصريح مفاجئ في حق ابنها وزوجته

ما لم تسمعه في برنامج لالة لعروسة 2017 نسرين كوبل الخميسات نسات راسها وقلت كلمة مخلة بالحياء كيـ.. | قنوات أخرى

ما لم تسمعه في برنامج لالة لعروسة 2017 نسرين كوبل الخميسات نسات راسها وقلت كلمة مخلة بالحياء كيـ..

فضيحة لالة العروسة كوبل مدينة الخميسات..شوفو أشنو قالت لعروسة لراجلها‎ | قنوات أخرى

فضيحة لالة العروسة كوبل مدينة الخميسات..شوفو أشنو قالت لعروسة لراجلها‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صـــــادم...من بعد ما شك فيها ذبحها..جريمة بشعة تهز مدينة فاس بطلها زوج طائش ..هذه تفاصيلها | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

صـــــادم...من بعد ما شك فيها ذبحها..جريمة بشعة تهز مدينة فاس بطلها زوج طائش ..هذه تفاصيلها

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي | حوادث و حقوق

نصف المعتقلين في السجون المغربية تحت الاعتقال الاحتياطي

توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة | حوادث و حقوق

توقيف 18 إسبانيا يعتزمون إغراق المغرب بـ 50.000 حبة من الأقراص المهلوسة المزورة

بنكيران: المغرب عاش أزمة سياسية والعثماني يرد: هناك من تمنى ألا تُتشكل الحكومة وألا يُعينها جلالة الملك | بوليتيك

بنكيران: المغرب عاش ''أزمة سياسية'' والعثماني يرد: هناك من تمنى ألا تُتشكل الحكومة وألا يُعينها

﻿ ﻿
اليوم 17:59 GMT

عاجل..هذه هي الأحكام الصادرة في حق المتابعين في قضية محسن فكري

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.